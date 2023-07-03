Учені розповіли, чи справді в космосі немає звуку: відповідь не така проста, як здається

У деяких фантастичних фільмах звучить фраза, що ніхто не почує ваш крик у космосі. Але чи правда це?

Людство прагне дізнатися більше про те, що з себе представляє Всесвіт. Астрономи спостерігають за зірками і планетами та розповідають звичайним людям, чим вони є насправді. Але одним із найбільш інтригуючих запитань, які ставлять люди, є таке: "Чи є звук у космосі чи ні?" Відповідь набагато цікавіша за просте так чи ні. У міжпланетному, міжзоряному або міжгалактичному просторі немає звуку, який ми можемо почути. Але якщо ми говоримо про звук взагалі, то в космосі, безумовно, є звуки і деякі з них абсолютно дивовижні, пише IFLScience.

Як звук може подорожувати в космосі?

Для початку потрібно розібратися з тим, що таке звук і як він поширюється. Звук — це вібрація, що поширюється в середовищі у вигляді хвилі. Він не може поширюватися в ідеальному вакуумі, тому що йому нема через що рухатися. Космос — це, звісно, вакуум, але не ідеальний. Наприклад, наше Сонце постійно випускає в космос потоки сонячних часток у вигляді сонячного вітру, хоча він і має низьку щільність.

Хоча щільність у міжпланетному просторі низька, хвилі все одно поширюються тут. Звукові хвилі — це хвилі, які рухаються через середовище, і таким середовищем може бути міжпланетна плазма.

Звукові хвилі — це хвилі, які рухаються через середовище, і таким середовищем може бути міжпланетна плазма Фото: плоская земля

Плазма і швидкість звуку

Звук поширюється швидше в рідині, ніж у газі, і швидше в твердих тілах, ніж у рідині. Наприклад, швидкість звуку в повітрі становить приблизно 340 м/с, у воді — 1480 м/с, у залізі — 5120 м/с. Але порівняно зі швидкістю звуку в плазмі, ці швидкості дуже маленькі. Вважається, що на орбіті Землі швидкість звуку становить приблизно 50 км/с.

Попри те, що швидкість звуку в плазмі дуже велика, швидкість часток у сонячному вітрі ще більша — від 200 до 750 км/с. Тому виникають плазмові хвилі, які приходять на Землю від Сонця, і вони мають частоту, яку можуть почути люди — від 20 Гц до 20 кГц. Тобто можна почути звук цих хвиль?

За словами британського дослідника космічної погоди Найджела Мередіта, це не зовсім так. Цієї плазми занадто мало потрапляє на Землю, щоб почути звук безпосередньо. Але плазмові хвилі впливають на планету, що дозволяє їх почути. Коли ці хвилі потрапляють в іоносферу Землі, то вони перетворюються на радіохвилі. Частоти цих хвиль не змінюються, змінюється тільки середовище, в якому вони поширюються.

Як звучить Сонце?

Де можна почути звук у космосі?

Якщо в самому міжзоряному або міжпланетному просторі людина не може почути звук, то на всіх планетах Сонячної системи, окрім Меркурія, що мають атмосферу, звук почути можна. Якщо розглядати тільки планети-гіганти, то швидкість звуку на Урані та Нептуні буде меншою, ніж на Сатурні та Юпітері. Це тому, що вони холодніші.

Що стосується Марса, то тут швидкість звуку менша, ніж на Землі, і становить приблизно 240 м/с.

Коли йдеться про космос, важливо розуміти, що Всесвіт наповнений різними звуковими хвилями, незалежно від того, чуємо ми їх чи ні.

Що стосується Марса, то, як уже писав Фокус, вчені припускають, що майбутні колоністи Червоної планети перетворяться на зовсім інший людський вид і для цього є свої причини.