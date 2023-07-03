Желейний суп. Безлюдний острів у Тихому океані приховує озеро з мільйонами унікальних медуз

Химерна водойма кишить життям — тут мешкає безліч неймовірних медуз, яких не зустрінеш більше ніде на Землі.

Безлюдний острів у Тихому океані приховує у собі унікальне озеро, переповнене мільйонами рідкісних медуз, яких навряд чи можна зустріти десь ще на Землі. Це місце прозвали Озером медуз, оскільки воно значною мірою відрізане від решти світу, що дало змогу його мешканцям розвинути унікальні й вельми химерні риси, пише IFLScience.

Відомо, що озеро Медуз розташоване на острові Ейп-Малк, одному із сотень островів, що складають Рок-Айлендс у Палау. Науковці з Дослідницького фонду коралових рифів зазначають, що довжина унікальної водойми становить лише 400 метрів, а глибина сягає близько 30 метрів. Утім, попри її віддаленість від зовнішнього світу та невеликі розміри, Озеро Медуз кишить життям.

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Дослідники зазначають, що ця водойма відома в усьому світі своїми унікальними підвидами злотих медуз (Mastigias papua etpisoni), названих на честь колишнього президента Палау, та місячними медузами (Aurelia aurita). Останні, втім, надзвичайно красиві, але на відміну від золотих зустрічаються по всьому світу.

Цікаво, що у сезон кількість медуз в озері може сягати кількох мільйонів. Озеро фактично перетворюється на желейний суп. Імовірно, воно утворилося близько 12 000 років тому, коли рівень моря знизився, а медузи з океану просто опинилися замкненими у пастці.

Дослідження показує, що водойма пов'язана з морем, однак лише вузькими тріщинами й підводними тунелями у вапняку стародавнього рифа. На жаль, цих проходів недостатньо, щоб медузи могли покинути стіни свого ув'язнення, скориставшись океанськими припливами й відливами, які щодня підіймають і опускають рівень води в озері.

Спостереження показують, що унікальні золоті медузи, що мешкають тут, проводять свої дні, дрейфуючи горизонтально на поверхні, а вночі вони вирушають у глибші шари озера, бо вони багаті на поживні речовини. Однак тисячі років ув'язнення зробили золотих медуз слабкими — в озері немає загроз, а тому з часом їхні найсильніші укуси просто втратили свою силу. Вчені відзначають, що укус золотої медузи майже не викликає подразнення і поколювання навіть на шкірі людини.

Озеро медуз видно з неба Фото: Shutterstock

Унікальність цього виду полягає у тому, що їхні тканини насичені мікроскопічними симбіотичними водоростями, а тому вдень вони вбирають сонячні промені, водорості здійснюють фотосинтез і забезпечують медуз необхідними органічними сполуками. Своєю чергою водорості отримують безпечний дім у вигляді желейного тіла медузи, які й забезпечують їм достатню кількість сонячного світла.

Однак не тільки унікальними медузами відоме це озеро. Вчені також звернули увагу, що водойма складається з шарів. Наприклад, на глибині близько 15 метрів знаходиться шар рожевих бактерій, під якими немає світла і кисню. У результаті нижня частина озера буквально токсична через високий рівень сірководню, який також опинився у пастці.

Місцева влада дозволила туристам не тільки відвідувати озеро, а й плавати в ньому, проте глибші занурення, на жаль, заборонені. Дослідники побоюються, що вони можуть порушити крихку місцеву екосистему, а також зруйнувати бар'єр, що стримує токсичний глибокий шар.

Науковці також виявили, що попри свою ізольованість, Озеро Медуз надзвичайно вразливе перед змінами клімату. Наприклад, у 1998 році дослідники спостерігали різке зменшення популяції медуз — зрештою це призвело до того, що вони повністю вимерли. Однак у січні 2000 року в озері знову були помічені золоті медузи, а до травня 2012 року їхня популяція досягла колишніх розмірів.

Раніше Фокус писав про те, що найсмертоносніше озеро на Землі занапастило 1746 осіб і все живе за 25 км.