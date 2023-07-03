Астрономи виявили на Сонці "падаючі зірки": це раніше невідоме явище (фото)

Прилади космічного апарату Solar Orbiter виявили невідомі раніше явища в короні Сонця.

Група астрономів із кількох європейських наукових установ представила нове дослідження, згідно з яким апарат Solar Orbiter виявив на Сонці "падаючі зірки". Нове спостереження за нашою зіркою допомогло виявити невідомі раніше явища у вигляді схожих на метеорити вогненних куль, які виникають у корональному дощі в короні Сонця, пише Royal Astronomical Society.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Корональний дощ — це процес конденсації, під час якого частина плазми Сонця злипається через раптові локальні перепади температури. Корона, яка є найзовнішою частиною атмосфери Сонця, складається з газу з температурою в мільйони градусів Цельсія, а швидкі перепади цієї температури продукують дуже щільні згустки плазми, що досягають 250 км завширшки. Ці вогняні кулі падають назад на Сонце, оскільки гравітація притягує їх зі швидкістю понад 100 км/с.

Прилади космічного апарату Solar Orbiter виявили невідомі раніше явища в короні Сонця Фото: ESA

Насправді вчені представили результати дослідження Сонця, яке апарат Solar Orbiter провів ще навесні минулого року. Тоді сонячний зонд зміг підлетіти до Сонця відносно близько — на відстань у 49 млн км. У результаті вдалося отримати набагато більше даних про корону Сонця, ніж будь-коли раніше.

Разом із першими зображеннями згустків плазми в корональному дощі космічний апарат також спостерігав за нагріванням і стисненням плазми безпосередньо під ними. Вчені вважають, що тут плазма нагрівається до мільйона градусів Цельсія і це триває кілька хвилин, поки вогняні кулі падають.

Як відомо, "падаючими зірками" на Землі називають метеорити, що згорають у нашій атмосфері і лише деякі з них можуть впасти на поверхню планети. Але корона Сонця тонка і має низьку густину, тому, як вважають науковці, більшість місцевих "падаючих зірок" добираються до поверхні Сонця цілими.

Разом із першими зображеннями згустків плазми в корональному дощі космічний апарат також спостерігав за нагріванням і стисненням плазми безпосередньо під ними Фото: ESA

Вчені ще ніколи не бачили момент падіння цих грудок плазми, але спостереження Solar Orbiter показали, що цей процес може спричинити короткочасний сильний спалах світла разом із появою висхідного вгору потоку речовини та ударними хвилями, які повторно нагрівають плазму нагорі.

За словами вчених, внутрішня частина корони Сонця настільки гаряча, що можливо, космічні апарати ніколи не зможуть підлетіти до неї дуже близько. Проте Solar Orbiter обертається досить близько до Сонця, щоб виявляти дрібномасштабні явища, які відбуваються в короні Сонця. Це дає змогу отримати найважливіші дані про те, що тут відбувається.

Ці спостереження космічного апарату також підтвердили більш ранні дослідження, які показали, що корональний дощ набагато поширеніший, ніж вважалося раніше.

Як уже писав Фокус, згідно з новою теорією, темна матерія взаємодіє із Всесвітом несподіваним чином. Нове дослідження пропонує нову модель взаємодії між темною матерією і гравітацією.