Випадкова знахідка: іспанський фермер знайшов древній артефакт вагою 3 тонни

Працюючи в гаю поблизу міста Баена, фермер ненавмисно натрапив на масивну кам'яну реліквію, коли викорчовував оливкове дерево. На фотографії, опублікованій мерією міста Баена, видно, що артефакт має приблизно круглу форму.

На знахідці помічено щонайменше три канавки, що йдуть по його боці. У пресрелізі міська влада повідомила, що зношений камінь є давньоримським жорном, спеціально призначеним для віджиму оливок і видобутку оливкової олії, пише Charlotte Observer.

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Цей тип жорен, відомий як трапетум, виник у Греції і з часом поширився на величезних просторах давньоримської імперії. Для роботи такого млина робітники розтирали оливки за допомогою другої частини, яка ідеально входила в чашоподібний паз, що обертався за допомогою довгої палиці. Артефакт має висоту близько 0.9 метра і діаметр близько 1.2 метра. Вражає те, що артефакт важить майже 3 тонни.

Археолог Хосе Антоніо Морена оцінив вік жорна приблизно у 2 000 років. Морена також припустив, що ця чудова знахідка слугує доказом того, що оливкові гаї Баени вирощували, збирали врожай і навіть експортували за часів Стародавнього Риму.

У мерії підтвердили, що, попри тисячоліття, Баена продовжує процвітати завдяки виробництву оливкової олії. Регіон оповитий оливковими гаями, а його багата місцева історія відзначається в Музеї оливкових гаїв та олії.

Міська влада оголосила про плани відновити, проаналізувати і врешті-решт перенести жорна до Муніципального історичного музею Баени. Розташоване у провінції Кордова, Баена знаходиться приблизно в 230 милях на південний захід від Мадрида, що робить його ідеальним місцем для вивчення давнього минулого Іспанії та її тривалого зв'язку з виробництвом оливкової олії.

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