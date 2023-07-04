Робот Бендер освітить дорогу астронавтам на Місяці: навіть у кратерах, які ніколи не бачили світла

Обладнання, яке працюватиме в затінених кратерах на Місяці, зможе завжди отримувати світло Сонця завдяки пристрою Light Bender.

Американська приватна компанія Maxar уклала контракт із NASA у травні цього року на створення спеціального роботизованого апарату, за допомогою якого астронавти та їхнє обладнання зможуть завжди отримувати сонячне світло навіть там, куди воно не надходить, пише Space.

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Згідно з новою концепцією, нові роботизовані апарати під назвою Light Bender за допомогою дзеркал відбиватимуть сонячне світло і перенаправлятимуть його на сонячні панелі інших апаратів та обладнання на Місяці, що розміщені в затінених кратерах. Тобто в цих кратерах та інших подібних місцях на нашому супутнику ніколи немає світла, а воно необхідне для роботи всього місячного обладнання, що працює на сонячній енергії.

Наприкінці 2025 року NASA планує висадити астронавтів у районі південного полюса Місяця, де, з одного боку, багато водяного льоду, з якого можна видобути воду і кисень, а з іншого боку, на деяких ділянках бувають тривалі періоди, коли сюди не потрапляє сонячне світло. Або ж воно не потрапляє сюди, як це відбувається в деяких кратерах, взагалі ніколи. Відповідно для успішних подальших місій з дослідження Місяця потрібно забезпечити обладнання, та й самих астронавтів, необхідною сонячною енергією.

Обладнання, яке працюватиме в затінених кратерах на Місяці зможе завжди отримувати світло Сонця завдяки пристрою Light Bender Фото: Maxar

Якраз для цього і будуть створені роботизовані апарати Light Bender, які використовуватимуть дзеркала для відбиття світла і перенаправлення його на сонячні панелі інших апаратів.

Згідно з проектом, робот зможе підняти два 10-метрових дзеркала на вершину телескопічної щогли заввишки 20 метрів. Одне дзеркало збиратиме світло і відображатиме його на друге дзеркало, а воно зі свого боку в автономному режимі відправить світло в потрібному напрямку. З огляду на розмір дзеркал, передбачається, що вони будуть зібрані вже на Місяці.

У компанії Maxar вважають, що подібні автономні роботи зіграють найважливішу роль у створенні інфраструктури на Місяці, яка необхідна для його подальшого дослідження і заснування тут постійної бази. Тобто, не буде необхідності відправляти велику кількість астронавтів на Місяць, щоб вони займалися створенням необхідної інфраструктури. Невелика група астронавтів лише контролюватиме процес роботи роботів, а в перервах між пілотованими місіями роботи працюватимуть повністю в автономному режимі.

Нагадуємо, що запланована висадка на Місяць через півтора року стане першим відвідуванням людьми нашого супутника з 1972 року.

Фокус уже писав про те, що компанія з Австралії зайнялася створенням спеціальних апаратів, які допоможуть виявити корисні копалини на Місяці.