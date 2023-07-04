Диванні експерти: як самоучки-психологи вигадують нові види нарцисизму та скільки їх насправді

Явище нарцисизму пережило сплеск суспільного інтересу, про що свідчить зростання кількості запитів у Google на термін "нарцис" за останнє десятиліття. Сьогодні цей термін часто використовується для опису знаменитостей, політиків і колишніх партнерів, що свідчить про його інтеграцію в повсякденну мову.

У міру того, як наше захоплення нарцисизмом зростає, ми стаємо заінтриговані різними типами нарцисів, які існують. Однак саме тут все ускладнюється. Простий пошук "типи нарцисів" у Google видає дуже різноманітні результати: деякі сайти описують лише два типи, а інші — до 14, пише IFLScience.

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Щоб зрозуміти поняття нарцисизму, ми повинні звернутися до його етимології, що походить від грецького міфу про Нарциса — юнака, який закохався у власне відображення. Протягом останнього століття розуміння нарцисизму еволюціонувало, визначаючи його як сукупність особистісних рис, що характеризуються пихатістю, самозакоханістю та черствістю. Термін "нарцис" використовується для опису людей, які демонструють високий рівень цих рис.

Крім того, нарцис може відповідати діагностичним критеріям нарцисичного розладу особистості — психічного розладу, на який страждає приблизно 1 відсоток населення. Цей розлад зазвичай визначається як поширений патерн демонстрації власної величі, що вимагає захоплення та не має емпатії.

Пихатий нарцисизм пов'язаний із завищеним почуттям власної гідності, агресією та домінуванням. Вразливий нарцисизм, навпаки, характеризується підвищеною емоційною чутливістю і невпевненою величчю, яка маскує глибинне почуття неадекватності.

Нещодавні моделі виділили три фундаментальні компоненти нарцисизму, прояснюючи схожість і відмінності між пихатим і вразливим нарцисизмом.

Перший компонент, антагонізм, присутній як у пихатому, так і у вразливому нарцисизмі і пов'язаний з такими рисами, як зарозумілість, бажання керувати, експлуататорство і брак емпатії.

Другий компонент, агентна екстраверсія, притаманний лише пихатому нарцисизму і охоплює такі риси, як авторитарність, грандіозність та ексгібіціонізм.

Третій компонент, нарцисичний нейротизм, характерний для вразливого нарцисизму і охоплює вразливу самооцінку та схильність до негативних емоцій і сорому.

Людина з більшою ймовірністю відповідає діагностичним критеріям нарцисичного розладу особистості, якщо вона демонструє високі бали за всіма трьома компонентами. Цікаво, що люди з цим розладом часто демонструють коливання між пихатим і вразливим нарцисизмом.

Вразливий нарцисизм має багато спільного з межовим розладом особистості, особливо з погляду його причин та особистісних рис, що проявляються. Якщо людина демонструє високі показники лише за вразливим нарцисизмом, їй, швидше за все, буде поставлений діагноз межового розладу особистості, а не нарцисичного розладу особистості.

Що стосується існування інших типів нарцисів, то психологія здебільшого погоджується з двома основними типами нарцисизму, описаними вище, на додаток до клінічного діагнозу нарцисичного розладу особистості. У зв'язку з цим виникає питання, як можна пояснити велику кількість джерел, що описують інші "типи" нарцисизму.

Поширення статей з поп-психології є однією з причин для занепокоєння, оскільки вони часто описують типи нарцисизму без надійних емпіричних доказів. У цих статтях з'являються такі терміни, як "церебральний нарцисизм", "соматичний нарцисизм", "спокусливий нарцисизм" і "духовний нарцисизм". Однак пошук цих термінів у рецензованій науковій літературі не виявив жодних доказів, які б підтверджували їхню правомірність як окремих типів нарцисизму.

У деяких статтях також вживаються терміни, які часто вважаються синонімами грандіозного і вразливого нарцисизму. Це, ймовірно, пов'язано з ранньою літературою, яка використовувала різні терміни для опису різних типів нарцисизму.

Огляд, проведений у 2008 році, виявив понад 50 різних термінів, що використовуються для характеристики типів нарцисизму. Однак, концептуально, кожен з цих ярликів може бути віднесений або до пихатого, або до вразливого нарцисизму.

Крім того, часто використовуються такі терміни, як "явний" і "прихований", іноді в поєднанні з описами пихатого і вразливого нарцисизму. Деякі дослідники припускають, що явний і прихований нарцисизм можна порівняти з величним і вразливим нарцисизмом, тоді як інші стверджують, що вони є проявами нарцисизму, які можуть бути присутніми в обох типах.

Важливо визнати, що нарцисизм багатогранний, що призвело до появи численних термінів, які використовуються для опису нарцисів. Хоча деякі з цих термінів є валідними конструктами, які можуть допомогти ідентифікувати різні прояви нарцисизму, особливо в інтимних стосунках, де високий рівень пихатого і вразливого нарцисизму асоціюється з жорстокою поведінкою, неточно описаний і категоризований контент, знайдений в онлайн-статтях, виявляється некорисним.

Такий контент часто підживлює тенденцію кабінетних психологів поспішно навішувати на людей ярлики нарцисів, ґрунтуючись на їхніх уявних нарцисичних рисах.

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