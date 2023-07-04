Мідні щелепи. 35-сантиметрові черв'яки з металевими зубами реальні й ховаються на мілководді

Найчастіше жертвами цих монстрів із гострими зубами стають видобувачі наживки та рибалки.

Вузькі тіла і м'ясисто-рожеве забарвлення мотилів навряд чи роблять їх візуально привабливими, а наявність металевих зубів і зовсім вселяє жах. Ці істоти належать до роду Glycera — групи багатощетинкових черв'яків, які найчастіше мешкають на мілководді у морському середовищі, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що найбільш разючими, певно, є їхні щелепи, які на 10% складаються з кристалів міді та настільки міцні, що одного "комплекту", по суті, може вистачити на все життя, тобто близько 5 років життя мотиля. Ще однією особливістю мотилів є те, що вони здатні розтягувати свої тіла до 35 сантиметрів.

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Найчастіше жертвами нападу цих зубастих монстрів стають добувачі наживи та рибалки. Утім, статистика свідчить, що укуси мотилів — вкрай рідкісне явище. Проте ті, хто зіткнувся з ними на власні очі, малюють вельми неприємні картини, адже відомо, що мотилі можуть використати свої мідні зуби, щоб прокусити екзоскелет жертви й ввести отруту, яка паралізує її. Деякі дослідники також вважають, що мідні зуби мотилів також здатні прискорювати час, необхідний для того, щоб отрута почала діяти, як хімічний паралізатор.

У 2022 році морська екологиня розповіла про симптоматичне отруєння, якого вона зазнала, зазнавши нападу мотиля під час польових досліджень. Вчена розповідала, що укус мідних щелеп за відчуттями був схожий на "укус бджоли", а також супроводжувався болем і свербінням. Приблизно через добу після укусу колоті рани від зубів закрилися, а на їхньому місці утворилися еритемозні плями.

На 8 день після укусу морська екологиня була змушена звернутися по медичну допомогу, бо на пальці все ще зберігався набряк і він несподівано змінив колір. На 9 день став ще більш опухлим і теплим, проте не болів. Проте на місцях проколів були присутні явно виражені везикули.

Дослідники зазначають, що досі не зовсім зрозуміло, чи була ця реакція на укус спричинена отрутою, вторинною бактеріальною інфекцією, чи їхньою комбінацією. Однак автори дослідження впевнені, що рибалкам і жертвам мотилів необхідно частіше повідомляти про укуси, щоб дослідники могли більше дізнатися про те, як це впливає на організм людини.

Зазначимо, що у тваринному світі метал трапляється вкрай рідко, щонайменше тому, що його вельми нелегко виявити у великих кількостях. На щастя для мотиля, він ховається у відкладеннях, а тому може поглинати необхідну кількість міді з навколишнього середовища. Однак учені все ще не розгадали таємницю утворення у мотилів мідних зубів — загадкою залишається, як ці черв'яки зуміли переробити мідь і направити її відкладення у щелепу, щоб сформувати зуби.

У 2022 році вчені змогли пролити світло на цю таємницю. Дослідники виявили білок, що сприяє створенню металевих зубів у мотилів. Результати свідчать, що цей білок виконує разючий набір із 6 основних функцій. У результаті їм вдалося відростити чотири страхітливих мідних ікла, які використовуються для атаки й боротьби з суперниками.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили секрет заплутаних петель "надшвидких" черв'яків.