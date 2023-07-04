Астероїд летить до Землі: вчені розповіли, коли починати хвилюватися по-справжньому

Фахівець із NASA назвав основні ознаки того, що астероїдна загроза виявиться реальною, а не роздутою "страшилкою".

У 2029 році 13 квітня станеться щось вкрай тривожне в плані планетарної безпеки. Цього дня повз Землю пролетить астероїд Апофіс, чий діаметр становить 300 метрів, а маса близько 20 млн тонн. Річ у тім, що ця космічна скеля пролетить настільки близько від нашої планети, що астероїд буде видно в небі в деяких куточках Землі.

Такі астероїди як Апофіс, на щастя, надзвичайно рідкісне явище. Проте щодня можна знайти інформацію про черговий астероїд, який то пронесеться повз Землю на захопливій швидкості, то підійде до неї досить близько.

Усі ці об'єкти, хоч і є захоплюючими проявами космічного хаосу, вони не становлять справжньої загрози для Землі. Фахівець космічного агентства NASA з планетарної оборони Ліндлі Джонсон пояснив, коли ж варто починати по-справжньому хвилюватися, як відрізнити справжню загрозу від роздутого заголовка, пише Mashable.

Ще 2016 року NASA створило Управління з координації планетарної оборони, чия основна мета полягає в наданні "своєчасної та точної інформації уряду, ЗМІ та громадськості про наближення до Землі потенційно небезпечних об'єктів (ПНО), а також про їхній потенційний вплив".

Попри часті сенсаційні повідомлення про наближення астероїдів, NASA ніколи не підтримувало таку паніку.

"Насправді ми ніколи не робили відповідних попереджень. Іноді, ми лише інформуємо громадськість про ті чи інші цікаві космічні об'єкти, які зближуються із Землею", — каже Джонсон.

Як відомо, 30 червня 1908 року астероїд завширшки близько 37 метрів увійшов в атмосферу Землі, а після вибухнув над лісистою місцевістю Сибіру. Ударна хвиля, що виникла внаслідок "Тунгуської події", викосила дерева, а за більш ніж 30 кілометрів людей "підкинуло в повітря".

Сьогодні такий вибух може знищити цілий міський район.

"Така подія мала б серйозні наслідки, якби сталася в наші дні. На щастя, на сьогодні існує велика ймовірність того, що ми знатимемо про загрозу, що насувається, заздалегідь", — зазначає Джонсон.

Фото: Live Science

Попередження про загрозу

Загалом існує два типи попереджень: повідомлення про дуже близький контакт і повідомлення про потенційне зіткнення.

Близький контакт

Близький контакт означає, що астероїд не зіткнеться із Землею, але NASA вважає, що подія заслуговує на увагу громадськості, каже Джонсон. Це може бути як невеликий камінь, так і щось подібне до Апофіса.

У такому разі публікації в ЗМІ, найімовірніше, з'являться швидше, ніж офіційна заява NASA. Агентству знадобиться щонайменше кілька годин, щоб усе перевірити ще раз.

"Наша мета полягає не в тому, щоб зробити заяву першими, а в тому, щоб надати найповнішу інформацію", — пояснює співробітник агентства.

Потенційне зіткнення

Ситуація стає по-справжньому серйозною, якщо NASA виявить астероїд розміром близько 10 метрів завширшки та з імовірністю падіння на Землю понад 1%.

Тоді Управління з координації планетарної оборони NASA надішле повідомлення до Білого дому, Конгресу та урядових установ. Таке попередження матиме зовсім інший вигляд, ніж звичайний пресреліз NASA, які публікуються в Інтернеті.

"Інформація буде оприлюднена Білим домом. З того самого моменту це стане надзвичайною ситуацією національного масштабу", — каже Джонсон.

Але NASA не працюватиме в цей момент самотужки. Агентство ділитиметься одержуваною інформацією зі своїми партнерами з моніторингу астероїдів, такими як Європейське космічне агентство і Міжнародна мережа попередження про астероїди (IAWN), визнана ООН.

Важливим завданням усього цього процесу буде інформування не тільки про те, яка ймовірність зіткнення, а також і про те, якою може бути шкода. У цьому випадку вирішальну роль відіграють кілька чинників, серед яких розмір і склад космічного каменю.

"Залежно від того, вибухне астероїд в атмосфері чи вріжеться в землю, варіюватиметься керівництво для урядів", — зазначає співробітник NASA.

Тунгуський метеорит вибухнув в атмосфері Землі, але камінь великих розмірів зміг би пережити політ і впасти на поверхню Землі.

У разі, якщо виявиться, що великий астероїд дійсно зіткнеться із Землею і його неможливо відхилити від цього курсу, тоді фахівці проведуть тисячі симуляцій, щоб спрогнозувати, де може впасти астероїд.

На щастя, Земля — це океанічний світ, оскільки 71% нашої планети покриває вода. Виходячи з цього, велика ймовірність того, що астероїд впаде саме в океан і густонаселені регіони Землі зможуть уникнути непривабливої долі.