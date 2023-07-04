Нашарування цивілізацій: археологи знайшли древні вівтарі елліністичного періоду (фото)

Археологи в Сегесті зробили важливе відкриття, про що повідомляє Інституційний портал Сицилійського регіону. Під час розкопок, що тривають на цьому місці, вони розкопали вівтар, який датується елліністичним періодом.

Сегеста, колись видатне місто еллінів, народу італійського походження, ділила острів Сицилію з фінікійськими та грецькими поселенцями. Точне походження Сегести залишається невідомим, але найдавніша письмова згадка про місто датується приблизно 580 роком до нашої ери. Ця згадка описує конфлікт між Сегестою та Селіном, який сьогодні відомий як Селінунте, пише HeritageDaily.

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У культурному плані місто зазнало явного впливу греків, про що свідчать написи, знайдені на глиняному посуді. Місцева говірка використовувала грецький алфавіт.

У 5 столітті до нашої ери місто уклало союз з Афінами. Саме в цей період Сегеста закликала афінян вирушити у нещасливу Сицилійську експедицію — військову кампанію, що відбувалася в ширшому контексті Пелопоннеської війни між Афінами та їхніми супротивниками — Спартою, Сіракузами і Коринфом.

Руїни Сегести розташовані в північно-західному регіоні Сицилії, поблизу вершини Монте-Барбаро. Залишки цього колись квітучого міста включають доричний храм, агору (центральний громадський простір), амфітеатр і різні ділянки міських стін.

Археологи виявили два кам'яні архітектурні елементи, які після ретельного дослідження ідентифікували як вівтарі елліністичного періоду Фото: Sicilian Region Institutional Portal

Нещодавні розкопки на споруді, відомій як Каса-дель-Наварка, принесли неймовірні результати. Археологи виявили два кам'яні архітектурні елементи, які після ретельного дослідження ідентифікували як вівтарі елліністичного періоду.

Ці вівтарі могли розташовуватися в житлових будинках для поклоніння. Перший елемент демонструє декоративну ліпнину, прикрашену маленькими овальними фігурками, що нагадують намистини з намиста. Крім того, є рельєф із зображенням кошиків, переповнених великою кількістю квітів і фруктів. Також помітний різьблений проріз для вставляння металевого гачка.

Другий елемент має з трьох боків тесану поверхню, що свідчить про те, що колись він був оштукатурений. На жаль, лише деякі декоративні елементи залишилися недоторканими, зокрема ліпний карниз.

Франческо Паоло Скарпінато, регіональний радник з питань культурної спадщини, зауважив: "Розкопки продовжують відкривати постійно мінливі залишки, висвітлюючи нові перспективи та інтерпретації місця, де нашарувалися кілька цивілізацій".

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