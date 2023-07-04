Спека стискає хватку на горлі Землі: до 2100 року 80% коралів зіткнуться зі смертоносною хворобою

Нове дослідження показує, що глобальне потепління незабаром призведе до безпрецедентного поширення коралових хвороб.

Вчені невпинно попереджають, що якщо людству не вдасться стримати глобальне потепління Землі, це призведе до сумних наслідків вже до кінця нинішнього десятиліття, а до кінця століття на нас і зовсім чекає ще одне масове вимирання видів. Нові дані свідчать, що під загрозою смертельної небезпеки опинилася і велика частина коралів у всьому світі, пише Sci Tech Daily.

Нове дослідження групи вчених з Університету Нового Південного Уельсу (Сідней, Австралія) показує, що вплив змін клімату на екосистему коралів може виявитися значно більш згубним, ніж дослідники припускали раніше.

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Учені провели метааналіз, у якому проаналізували дані понад сотні досліджень здоров'я коралів. У цих роботах вчені зосередилися на вивченні симптомів хвороб коралових рифів. Далі вони пов'язали дані про хвороби з даними про температуру океану. Це дало змогу зрозуміти, як зміна клімату, а особливо потепління океану, впливає на поширеність коралових хвороб у всьому світі. Після цього вчені використали моделювання, щоб зрозуміти, як захворювання розвиватимуться далі, залежно від подальшого потепління клімату.

Результати дослідження свідчать, що захворюваність коралів збільшується з підвищенням температури океану. Лише за останню чверть століття поширення збільшилося на 10%. Моделювання майбутніх сценаріїв показує, що вже до кінця століття поширення коралових хвороб може збільшитися до 76,8%, за умови, якщо температура і далі зростатиме. Зазначимо, що ці результати відповідають найконсервативнішому сценарію.

За словами провідної авторки дослідження, докторки філософії, кандидатки у Школі біологічних наук, наук про Землю та навколишнє середовище Саманти Берк, результати дослідження показують руйнівну дію глобального потепління та підвищення температури океану на здоров'я коралів по всьому світу.

Берк також зазначає, що сьогодні хвороби коралів є однією з найпоширеніших причин їхньої загибелі. Моделювання показує, що з кожним роком ситуація тільки погіршуватиметься, а тому кроки для пом'якшення наслідків зміни клімату необхідно зробити вже зараз.

Результати дослідження також припускають, що найбільшому ризику піддадуться корали у Тихому океані, погіршенням їхнього стану також спостерігатиметься в Атлантичному та Індійському океані, проте не у таких масштабах.

Зазначимо, що коралові рифи відіграють важливу роль у морській екосистемі, підтримуючи близько чверті світової риби. Крім того, вони надзвичайно важливі для прибережних спільнот, які покладаються на них для рибальства і туризму. Також вони забезпечують деякий захист від штормів і берегової ерозії. За словами Берк, корали по праву можна вважати будівельниками середовища проживання — без них не буде ні рифового середовища, ні прибережної промисловості.

Відомо, що хвороба коралів виникає, коли їх імунна система скомпрометована. Як правило, це відбувається після зараження патогеном, наприклад бактеріями або грибками, які викликають захворювання у тварин.

Берк зазначає, що захворювання коралів значно відрізняється від їхнього знебарвлення. Одні хвороби діють швидше, інші — повільніше, проте врешті-решт у більшості випадків корали вмирають. Оскільки рифи формуються тривалий час, це може означати, що корали просто не зможуть відновитися, і тоді цілі ділянки рифу можуть бути втрачені назавжди.

Дослідники наголошують, що інфекційні патогени завжди були небезпечними для здоров'я коралів, проте зміна температури води збільшує їхній стрес — у результаті вони стають ще більш сприйнятливими до різних бактерій і гребків.

Досі відносно невідомо, чи є мікроби, пов'язані з хворими коралами, причиною чи симптомом хвороби, чи просто корали хворі, а їхні тканини відмирають. Берк вважає, що знадобиться більше досліджень і спостережень, щоб краще зрозуміти, як і чому хворіють корали, а головне, як цьому запобігти, або хоча б пом'якшити наслідки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли гігантський кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан.