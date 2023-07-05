Троянський рятівник. Учені проникли всередину ракових клітин і змусили їх самознищитися

Вчені з Тель-Авівського університету переломили хід боротьби з раком за допомогою мРНК, змушуючи пухлинні клітини виробляти свого власного вбивцю

Дослідники виявили новий спосіб боротьби з раком, використовуючи ту саму технологію, що й для боротьби з COVID-19 — месенджер РНК або скорочено мРНК. Це новий сміливий підхід, за якого ракові клітини спритно обманюють, змушуючи їх виробляти токсин, який зрештою призводить до їхньої загибелі, пише New Atlas.

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Усередині кожної живої клітини є крихітні фабрики, відомі як рибосоми. Ці рибосоми створюють білки, дотримуючись інструкцій або "креслень", наданих молекулами мРНК. Вчені виявили, що вони можуть змінювати цю систему, щоб генерувати корисні білки в міру необхідності.

Ви можете згадати термін мРНК у зв'язку з нещодавньою пандемією COVID-19 і розроблених від нього вакцин, в основі яких лежав саме мРНК. У цих вакцинах мРНК використовується для того, щоб дати вказівку клітинам виробляти нешкідливу версію білка шипа вірусу, який допомагає нашій імунній системі розпізнати вірус і боротися з ним.

Наразі наукова спільнота вивчає можливості застосування цієї технології в лікуванні раку, в період після пандемії. Ідея полягає в тому, щоб використовувати мРНК для створення білків, схожих на ті, які утворюються в пухлинах. Ці білки можуть стимулювати нашу імунну систему до боротьби з раком, особливо в поєднанні з іншими методами лікування, такими як імунотерапія.

Однак учені з Тель-Авівського університету застосували інший, ще цікавіший підхід. Вони розробили мРНК-метод лікування раку, в якому мРНК закодована для створення токсину, який зазвичай створюють тільки бактерії. Потім ці модифіковані молекули мРНК укладаються в ліпідні наночастинки і вводяться безпосередньо в пухлини, доставляючи шкідливі креслення в небажані утворення. Це змушує ракові клітини виробляти токсин і ефективно знищувати себе. Цей підхід може стати більш безпечною альтернативою хіміотерапії, яка, як відомо, завдає шкоди і здоровим клітинам.

Професор Ден Пір, співавтор дослідження, пояснив: "За допомогою простої ін'єкції в пухлину ми можемо спонукати ракові клітини до самознищення, не завдаючи шкоди здоровим клітинам. Найприємніше, що на відміну від хіміотерапії у ракових клітин менше шансів виробити стійкість до такого лікування. За необхідності ми завжди можемо перейти на інший токсин".

У перших випробуваннях на мишах з меланомою одна ін'єкція цього препарату знищила від 44 до 60% ракових клітин. Зростання пухлин сповільнилося, і виживаність мишей значно підвищилася, без будь-яких помітних побічних ефектів.

Однак ці дослідження перебувають на ранній стадії, і важливо не поспішати з висновками. Хоча отримані результати багатообіцяючі, вони не гарантують такого самого результату в людей. Перш ніж розглядати цей метод лікування для випробувань на людях, необхідно провести більш масштабні випробування на різних тваринах. Можливо, це новаторське дослідження не є панацеєю, але воно, безумовно, являє собою новий напрямок у лікуванні раку, що має потенціал.

Раніше Фокус писав про тестування універсального щеплення від грипу, на основі мРНК. Цей етап перегонів за новий захист від грипу перебуває тільки на ранній стадії, але вже набирає обертів.

Також Фокус писав про новий спосіб перевірки на рак вдома, за допомогою всього одного аналізу. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.