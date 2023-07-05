Не в Єгипті та не в Гізі: де можна знайти найдревнішу у світі піраміду

Від Стародавнього Єгипту до Мезоамерики величні цивілізації минулих епох будували колосальні піраміди. Деякі з них збереглися до наших днів і навіть є Чудесами світу.

Хоча такі місця, як Гіза, легко спадають на думку як відомі туристичні атракції, однак вважати, що там знаходиться найстаріша піраміда у світі, хибно. Виявляється, вона розташована за межами Єгипту, пише IFLScience.

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Найдавніша піраміда Єгипту

Недалеко від Великої піраміди Гізи, всього декілька км на південь, знаходиться найстаріша піраміда Єгипту. Розташована в Саккарі, піраміда Джосера зведена близько 2630 року до н. е. як пам'ятник для царя Джосера.

Це архітектурне диво передує Великій піраміді, побудованій для царя Хуфу, приблизно на 70 років. Піраміда Джосера має особливий вигляд, що відрізняється від пірамід Гізи. Її збудували методом накладання кам'яних платформ одна на одну, сформувавши ступінчасту піраміду.

Натхненником цього дизайну був верховний жрець, на ім'я Імхотеп, який служив радником Джосера. Видатність Імхотепа як світила в царині мистецтва і науки була настільки надзвичайною, що після смерті його обожествили, зрештою, вшановуючи як бога мудрості і медицини.

Протягом багатьох років вважалося, що піраміда Джосера була найдавнішою з виявлених пірамід. Однак нещодавні знахідки у віддаленому куточку земної кулі докорінно змінили цей наратив, вказуючи на те, що єгиптяни, можливо, випереджені в перегонах за зведення найстарішої піраміди.

Стародавня піраміда в Перу

У давнину піраміди були в моді по всій Америці, а храми з нахиленими сторонами користувалися популярністю в імперіях мая, ацтеків та інків. Серед найбільш знакових з цих архітектурних чудес — храмовий комплекс Тікаль у Гватемалі, який, зокрема, прикрасив екран у фільмі "Зоряні війни: Епізод IV: Нова надія".

Проте, щоб відкопати найдавнішу піраміду в Західній півкулі, треба вирушити в значну подорож на південь, через джунглі Центральної Америки до піднесеної пустельної місцевості Перу. Саме в цьому регіоні на початку 20 століття археологи випадково натрапили на стародавній мегаполіс Карал.

Враховуючи складний характер цього місця, дослідники спочатку припустили, що Карал, мабуть, був порівняно недавньою спорудою. Однак новаторське дослідження, опубліковане в 2001 році, кардинально змінило це уявлення. Застосувавши радіовуглецевий метод датування для визначення віку матеріалів, використаних у будівництві Каралу, автори дослідження зробили вражаючі відкриття. Вони припустили, що це стародавнє місто могло бути засноване ще в 2627 році до н. е.

У світлі цього надзвичайного відкриття археологи припускають, що шість пірамід Карала, включаючи вражаючу Піраміду Майор, могли з'явитися ще до єгипетської споруди в Саккарі. З усім тим, через невловимість точного віку споруд Каралу, залишається складним завданням остаточно визначити, яка з цих стародавніх цивілізацій здійснила подвиг будівництва пірамід першою.

Гунунг Паданг — просто пагорб чи найстаріша у світі піраміда?

Протягом багатьох десятиліть археологи б'ються над питанням, де знаходиться найстаріша у світі піраміда — в Єгипті чи Перу. Однак, відносний новачок у цьому змаганні тепер постає як потенційний переможець. Розташований в Індонезії, обширний мегалітичний комплекс, відомий як Гунунг Паданг, височіє на вершині пагорба, який, як стверджують деякі вчені, може мати ознаки споруди, створеної людиною.

Вперше представлена у 2018 році, ця теорія викликала палкі дебати і наштовхнулася на спротив наукової спільноти. Попри скептицизм, команда археологів стверджує, що зібрала переконливі докази на користь того, що пагорб навмисно сформований у кілька етапів протягом незліченних тисячоліть.

Використовуючи можливості георадара, ці дослідники стверджують, що вони виявили ознаки фундаментального шару, збудованого щонайменше 9 500 років тому, та потенційно може сягати 28 000 років. Якщо ці твердження підтвердяться, то Гунунг Паданг зі значним відривом стане найстарішою пірамідою у світі.

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