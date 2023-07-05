Втекти від хвороби Альцгеймера: який вид тренувань допоможе убезпечити своє здоров'я

Тренування з опором не тільки зміцнюють м'язи, а й можуть створити надійний захист від хвороби Альцгеймера, йдеться в новому дослідженні.

Тренування в тренажерному залі можуть не тільки підтримувати вашу фізичну форму, а й допомогти запобігти хворобі Альцгеймера. Згідно з новим дослідженням, проведеним на мишах, учені виявили, що регулярні тренування з опором можуть відтермінувати настання цього вікового неврологічного захворювання, пише The Independent.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Якщо ви часто пробігаєте марафон або займаєтеся важкими аеробними вправами, ви можете бути приємно здивовані. Дослідження, проведене групою фахівців з Федерального університету Сан-Паулу в Бразилії, припускає, що силові тренування — вправи, спрямовані на скорочення м'язів проти зовнішнього опору — корисні. Вони не тільки покращують рівновагу й поставу, а й допомагають запобігти падінню, які часто трапляються з віком.

Силові тренування, такі як підняття важких предметів, збільшують м'язову масу, щільність кісток і загальний баланс. Але що ще важливіше, вони можуть захистити нервову систему від хвороби Альцгеймера — захворювання, яке характеризується накопиченням у мозку білка під назвою бета-амілоїд, що ушкоджує нерви та порушує їхні зв'язки.

Щоб перевірити свою теорію, дослідники навчили генетично модифікованих мишей, схильних до розвитку симптомів, схожих на симптоми хвороби Альцгеймера, підніматися сходами, імітуючи тренування на опір. Вони прикріпили до мишей вантажі, еквівалентні 75%, 90% і 100% ваги їхнього тіла, і тренували їх протягом чотирьох тижнів.

Після тренувань учені вивчили зразки крові мишей. Вони зосередилися на рівні кортикостерону — мишачого еквівалента гормону стресу кортизолу в людей, який, як показали попередні дослідження, може підвищувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера, якщо його рівень підвищується через стрес. У мишей, які тренувалися з опором, рівень кортикостерону був нормальним.

Під час дослідження тканин мозку мишей вчені виявили зниження утворення бета-амілоїдних бляшок, які є важливим маркером хвороби Альцгеймера. За словами співавтора дослідження Енріке Коррейя Кампоса, ці результати підтверджують ідею про те, що фізична активність може повернути назад зміни в мозку, які призводять до симптомів хвороби Альцгеймера.

Тривожність, ще один фактор, пов'язаний із хворобою Альцгеймера, також знизилася у мишей після тренувань з опором. Вони рідше уникали найбільш стресогенних місць у навколишньому середовищі, що свідчить про зниження рівня тривожності.

Беатріс Монтейро Лонго, інша авторка дослідження, зазначила, що тренування з опором є ефективною стратегією для запобігання або відтермінування симптомів хвороби Альцгеймера. Це може бути пов'язано з протизапальним ефектом вправ, хоча для підтвердження цієї теорії необхідні додаткові дослідження.

Хоча результати дослідження є попередніми і потрібне подальше вивчення, особливо ефекту на людях, це багатообіцяючий крок уперед. Отримані результати можуть прокласти шлях до розробки доступних стратегій, таких як програми фізичних вправ, для зниження поширеності хвороби Альцгеймера. Тож наступного разу, коли ви роздумуватимете, йти до спортзалу чи ні, пам'ятайте: це може бути не тільки фізичним, а й розумовим тренуванням, що дає фундамент до здорової старості.

Раніше Фокус писав про виявлення рідкісного гена, що дає надію на лікування Альцгеймера. Відкриття колумбійця, який десятиліттями не піддавався хворобі Альцгеймера, незважаючи на генетичну схильність, призвело до інтригуючих відкриттів у розумінні цього захворювання.

Також Фокус писав про секрет павуків, який може допомогти в лікуванні хвороби Альцгеймера. Дослідники вважають, що розгадавши таємницю павукового шовку, їм вдасться вилікувати одну з найзагадковіших хвороб в історії.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.