Прогулянки поза своїм тілом: у них винна сосископодібна ділянка нашого мозку

Незвичайні симптоми епілепсії у чоловіка призвели до прориву в неврології. Дивовижне відкриття змінює наше уявлення про самосвідомість і її зв'язок із крихітною частиною мозку.

Відчуття себе чужим у своєму власному тілі. Навіть сама фраза звучить моторошно. Саме таких відчуттів зазнала людина, хвора на епілепсію, коли звернулася до доктора Джозефа Парвізі, професора неврології зі Стенфордського університету. Це призвело до захопливого дослідження того, як певна частина нашого мозку, звана переднім прекунеусом, може формувати наше відчуття фізичного "я". Про цю незвичайну історію повідомляє NPR.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Коли ми говоримо про передній прекунеус, ми уявляємо собі шматочок мозку у формі сосиски. Він розташований між двома половинами мозку. Виявилося, що ця не надто відома ділянка мозку відіграє вирішальну роль у нашому відчутті приналежності до свого тіла — концепції, яку називають "тілесним Я". Це ніби центр управління "я-єсть".

Але чому це важливо для нас із вами? Справа ось у чому: це нове розуміння переднього прекунеуса може допомогти нам розробити безпечніші анестетики, що використовують електрику замість наркотиків. Крім того, це може пролити світло на те, як препарати, що змінюють свідомість, такі як кетамін, допомагають боротися з депресією.

Команда доктора Парвізі натрапила на це важливе відкриття, коли чоловік із незвичними симптомами вперше звернувся до Стенфордської програми з епілепсії у 2019 році. Дослідники вирішили, що напади викликають ці симптоми через їхній вплив на ділянку мозку, звану постеромедіальною корою. Це ділянка мозку, розташована на потилиці, відома своєю роллю в нашому оповідному "я" — особистій автобіографії, яку ми створюємо, щоб визначити, хто ми є. Вони припустили, що ця область оповідного "я" відповідає і за тілесне "я".

Однак, провівши серію експериментів зі стимуляцією електродами різних ділянок мозку, вони виявили щось несподіване. Коли вони стимулювали передній прекунеус пацієнта і восьми інших добровольців, у всіх стався зсув у відчутті тілесного "я". Вони стали відчувати себе сторонніми спостерігачами своїх думок і емоцій, по суті, відчуваючи позатілесні відчуття.

Таким чином, схоже, що передня частина прекунеуса відповідає за наше почуття безпосереднього переживання того, що відбувається. Ми думаємо, що це може бути способом для мозку позначити кожен досвід у навколишньому середовищі як "мій", — каже Парвізі.

Цей висновок також узгоджується з роботою Крістофа Лопеса, французького дослідника, який припускає, що наше фізичне "я" може частково визначатися сигналами від нашого внутрішнього вуха, яке визначає рух і положення нашого тіла. Ці сигнали можуть оброблятися переднім прекунеусом. Цікаво, що такі речовини, як кетамін, які, як відомо, впливають на передню частину прекунеуса, можуть створювати в мозку аналогічну плутанину щодо фізичних відчуттів.

Це може прокласти шлях до розробки анестетиків, у яких замість ліків використовуються спрямовані електричні імпульси, що знижує потенційні побічні ефекти. Як сказав Патрік Пурдон, доцент Гарвардської медичної школи: "Ви зможете впливати на конкретні ділянки мозку, не викликаючи при цьому загальномозкового і загальносистемного ефекту".

Хоча нам ще багато чого належить дізнатися про роботу мозку, ця "сосископодібна" ділянка мозку може стати важливим ключем до нашого розуміння самосвідомості і, можливо, навіть до більш ефективних методів лікування.

Раніше Фокус писав про те, що форма мозку відповідає за наші думки, почуття і поведінку. Недавнє дослідження показало, що фізична форма мозку може мати більше значення, ніж його складна мережа зв'язків і, можливо, ми неправильно розуміємо його будову.

Також Фокус писав про те, чи справді наш мозок дозріває вже до 25 років. Вивчивши останні дослідження, вчені вирішили спростувати упереджені думки.