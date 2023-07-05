Їх не повинно бути. Виявлено стародавні зірки: вони все ще обертаються навколо центру Чумацького Шляху

Більшість із цих зірок усе життя перебувають у цьому регіоні нашої галактики, тобто майже 12,8 млрд років.

Багато зірок, які з'явилися протягом першого мільярда років історії існування нашого Всесвіту, вже зникли. Одні зірки вибухнули надновими, інші зірки перетворилися на інші космічні об'єкти. Але деякі з таких давніх зірок все ще продовжують своє життя і вчені з Кембриджського університету, Велика Британія, виявили їх навколо центру Чумацького Шляху. Але найцікавіше полягає в тому, як саме вони обертаються навколо центру нашої галактики, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щоб виявити найдавніші зірки в Чумацькому Шляху, астрономи шукають зірки з низькою металічністю. Річ у тім, що найперші зірки здебільшого складалися з водню і гелію, а всі інші елементи, які астрономи називають металами (хоча хіміки обурюються з цього приводу), з'явилися після смерті таких зірок. Тобто вони вибухнули надновою, і так звані метали, що з'явилися завдяки внутрішнім процесам у цих зірках, стали основою для новіших зірок.

Таким чином, зірка з низькою металічністю, яка має зовсім небагато елементів у своєму складі, що важчі за гелій і водень (це ті самі астрономічні метали), — це давня зірка і вона з'явилася дуже давно.

Чумацький шлях Фото: ESA

Але виявити такі зірки в центрі Чумацького Шляху дуже складно, проте астрономи провели спостереження за таким переповненим зірками регіоном галактики, як балдж. За словами авторів нового дослідження, їм знадобилося кілька років спостережень, щоб виявити стародавні зірки серед величезної кількості молодих зірок. Вважається, що балдж Чумацького Шляху з'явився першим у міру еволюції нашої галактики, тому вчені розраховували виявити там дуже старі зірки.

Виявилося, що ці стародавні об'єкти, які мають вік понад 12,8 млрд років, являють собою хаотичну групу зірок, що рухається за своєрідними орбітами навколо центру Чумацького Шляху. Але насправді повного хаосу в їхньому русі немає й існує середнє обертання, яке узгоджується з обертанням диска Чумацького Шляху. Орбіти цих зірок нехай і своєрідні, але все одно збігаються майже з усіма орбітами інших зірок у галактиці.

Як показує дослідження, ці стародавні зірки все своє життя провели в цьому регіоні космосу, де і з'явилися. І їхні орбіти ніколи не віддалялися від центру Чумацького Шляху далі, ніж 10 тисяч світлових років. Наприклад, наше Сонце, та й Земля, перебувають на відстані 26 тисяч світлових років від центру нашої галактики.

Як уже писав Фокус, чорна діра різко повернулася до життя в далекій галактиці, на відстані в 10 млрд світлових років від нас. Астрономи несподівано для себе стали свідками прояву активності надмасивної чорної діри.