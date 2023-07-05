Вирок з народження. Наш кишківник потенційно прирікає нас на розвиток артриту, кажуть учені

Прорив у розумінні дитячого ревматизму ставить кишкові бактерії в роль можливого винуватця розвитку недуги, завдяки новому дослідженню.

У новому дослідженні вчені з Університету Лінчепінга та Університету Флориди виявили, що склад бактерій кишківника дитини може відігравати значну роль у тому, чи розвинеться в неї ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА), поширене й хронічне запальне захворювання, яке вражає суглоби. Це перше у своєму роді дослідження, яке припускає, що мікрофлора кишечника в ранньому віці може бути причетна до виникнення дитячого ревматизму, пише Medical News.

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ЮІА, часто відомий як дитячий ревматизм, є загадкою для медичної спільноти, оскільки його першопричина залишається невідомою. Це аутоімунне захворювання, тобто імунна система помилково атакує власні клітини організму, спричиняючи запалення. Сучасне лікування спрямоване на усунення симптомів за допомогою ліків, що пригнічують імунну систему, інколи на кілька років.

Останнє дослідження пропонує новий погляд на проблему, припускаючи, що причина може ховатися в наших кишках. У нашому кишечнику живуть трильйони бактерій, які в сукупності утворюють мікрофлору кишечника. Види та кількість бактерій у нашому кишечнику можуть суттєво впливати на розвиток нашої імунної системи. Мешканці кишечника залежать від безлічі чинників, таких як дієта, генетика, інфекції та застосування антибіотиків.

У цьому дослідженні вчені вивчили мікрофлору кишечника однорічних дітей і порівняли тих, у кого згодом розвинувся ЮІА, з тими, хто залишився здоровим. Результати показали явні відмінності в мікрофлорі кишківника між двома групами, причому за кілька років до того, як були виявлені симптоми ЮІА. У групі, у якої пізніше розвинулася ЮІА, деякі бактерії майже або повністю були відсутні порівняно зі здоровою групою. Деякі з цих відсутніх бактерій, наприклад, Akkermansia, відомі своїми властивостями, що сприяють зміцненню здоров'я.

І навпаки, вони виявили, що присутність деяких бактерій, таких як Parabacteroides distasonsis, була пов'язана з підвищеним ризиком розвитку ЮІА. Дослідники припускають, що ці бактерії можуть запускати імунну систему, щоб вона почала атакувати власні клітини організму.

Примітно, що дослідження також виявило зв'язок між вибором способу життя і мікрофлорою кишечника. Було встановлено, що надмірне використання антибіотиків, які можуть порушити мікрофлору кишечника, підвищує ризик розвитку ЮІА. З іншого боку, грудне вигодовування протягом кількох місяців, як виявилося, знижує цей ризик.

Це дослідження відкриває шлях до кращого розуміння основних причин ЮІА і, сподіваємося, до більш ефективних стратегій лікування. Наприклад, розуміння ролі мікрофлори кишківника у виникненні ЮІА може призвести до розробки профілактичних заходів або додаткових методів лікування, спрямованих на підтримку здорової мікрофлори кишківника, таких як дієтичні зміни або пробіотичні добавки.

Важливо зазначити, що, незважаючи на те, що ці результати є цікавими, необхідні подальші дослідження для підтвердження та кращого розуміння цих асоціацій. Дослідження не означає, що в кожної дитини з такими відмінностями в бактеріях кишківника розвинеться ЮІА, або навпаки. Однак ці багатообіцяючі результати дають змогу по-новому поглянути на загадкове походження ЮІА і можуть сприяти поліпшенню стратегій профілактики та лікування в майбутньому.

Раніше Фокус писав про причини отруєння нашого організму власними бактеріями. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про згубний вплив мікропластику на наш кишечник. Ми з'їдаємо до 74 000 пластикових частинок на рік. Посилаючись на нове дослідження, вчені закликають нас звертати більше уваги на згубний вплив пластику на наш організм.