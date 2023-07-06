Крах продовольчої системи Землі. Вчені вважають, що недооцінили ризики одночасних неврожаїв

Дослідники вважають, що результати й дослідження мають стати "тривожним дзвіночком" для всього людства.

Виробництво харчових продуктів, із одного боку, є ключовим джерелом викидів, що спричиняють глобальне потепління Землі, але, з іншого боку, воно ж значною мірою залежить від наслідків зміни клімату. До того ж дослідники використовують кліматичні моделі та моделі сільськогосподарських культур, щоб спрогнозувати, якими можуть бути наслідки глобального потепління на планеті, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених зі США та Німеччини вивчили ймовірність того, що одразу кілька найбільших регіонів-виробників харчових продуктів одночасно зіткнуться з неврожаєм. Дослідники вважають, що ці ризики насправді були раніше недооцінені вченими, і тепер вони наполягають, що це має стати "тривожним дзвіночком" для всього людства та продовольчої системи Землі загалом.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідного автора дослідження, дослідника з Колумбійського університету і Німецької ради з міжнародних відносин, Кая Корнхубера, одночасний неврожай у низці великих регіонів може призвести до страхітливих наслідків, зокрема:

стрибків цін;

порушення продовольчої безпеки;

громадянських заворушень.

Автори дослідження зазначають, що збільшуючи концентрацію парникових газів, людство по суті вступає у "незвідану воду", де ми намагаємося отримати точне уявлення про те, з якими екстремальними явищами люди та планета загалом можуть зіткнутися надалі. Результати нового дослідження свідчать про те, що одночасні масштабні неврожаї на Землі насправді надзвичайно недооцінені.

Під час дослідження вчені вивчили дані спостережень і кліматичних моделей у період з 1960 до 2014 року, а потім зіставили їх із науковими прогнозами з 2045 до 2099 року. Вчені вивчили вплив струменевих течій (повітряних потоків), що відповідають за погодні умови у найбільш важливих регіонах планети, де вирощується більшість сільськогосподарських культур. Результати аналізу показують, що сильні звивисті повітряні потоки мають особливий вплив на ключові сільськогосподарські регіони у Північній Америці, Східній Європі та Азії. Вчені припускають, що струменеві течії здатні знизити врожайність до 7%.

За словами Корнхубера, вони з колегами також виявили, що у минулому це також було пов'язано з одночасним неврожаєм у найважливіших регіонах. Наприклад, у 2010 році сильні коливання струменевої течії призвели до сильної посухи в деяких частинах Росії та руйнівної повені у Пакистані — обидві ці події завдали непоправної шкоди врожаю.

Автори дослідження також перевірили, наскільки добре використовувані вченими моделі можуть оцінити подібні ризики. Результати свідчать про те, що вони здатні відмінно передбачити атмосферні рухи струменевої течії, проте вельми недооцінюють наслідки екстремальних явищ.

Корнхубер наполягає, що отримані ними з колегами результати мають стати "тривожним дзвіночком" для людства та наукової спільноти. Науковець наполягає, що людство має бути готовим до складних кліматичних ризиків у майбутньому і запевняє, що наявні нині моделі, ймовірно, не здатні повною мірою спрогнозувати їх.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попереджають, що на планету чекає більше руйнівних і раптових посух.