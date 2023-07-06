Рамзес II повернувся додому. Таємне життя викраденої реліквії та реституція Швейцарії

Рамсес II правив приблизно з 1303 р. до н. е. по 1213 р. до н. е. й вважається одним із найвпливовіших і найдосконаліших лідерів Нового царства. Виняткове довголіття фараона, який дожив до дев'яноста років, свідчить про непохитну владу і значення в історії Стародавнього Єгипту.

Важливою подією стало повернення єгипетському уряду фрагмента стародавньої кам'яної статуї, що датується 3400 роками правління Рамсеса II. Чиновниця, відповідальна за культурні питання у Швейцарії, Карін Бахманн, наглядала за поверненням викраденого артефакту під час офіційної церемонії, що відбулася в понеділок у посольстві Єгипту в Берні, пише The Art Newspaper.

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Цей фрагмент спочатку був частиною великої скульптури, що зображала фараона сидячи поруч з різними божествами Стародавнього Єгипту. Його незаконно вивезли з храмового комплексу Рамсеса II у священному місті Абідосі.

Крадіжка сталася наприкінці 1980-х або на початку 1990-х років, що підтверджується в заяві Міністерства культури Швейцарії. Згодом викрадений фрагмент перевезли до Швейцарії через кілька інших країн, перш ніж його відстежили і повернули під час розслідування, проведеного в Женеві.

Реституція є свідченням спільних зобов'язань Швейцарії та Єгипту в боротьбі з незаконною торгівлею культурною спадщиною. Ці спільні зусилля ще більше посилені двосторонньою угодою, укладеною у 2011 році, яка зосереджується на ввезенні та репатріації культурних артефактів.

Відданість Швейцарії збереженню і захисту культурних цінностей гармонійно поєднується з прагненням Єгипту захистити свою історичну спадщину.

Цей фрагмент спочатку був частиною великої скульптури, що зображала фараона сидячи поруч з різними божествами Стародавнього Єгипту Фото: Bundesamt für Kultur

Рамсес II, також відомий як Рамсес Великий, був впливовим фараоном, який правив Єгиптом за часів 19-ї династії Нового царства. Він зійшов на трон близько 1279 року до н. е. у віці приблизно 25 років, а його правління тривало неймовірні 66 років.

Він відомий численними військовими кампаніями, зокрема участю в кількох битвах та походах із метою розширення територій царства та захисту його кордонів. Однією з його найвизначніших воєнних перемог стала битва при Кадеші, легендарний конфлікт проти Хетської імперії, який призвів до патової ситуації, але дозволив Рамсесу II здобути дипломатичну перемогу.

Окрім своїх військових досягнень, фараон відомий масштабними будівельними проєктами. Він залишив чудову архітектурну спадщину по всьому Єгипту, включаючи такі споруди, як Рамессеум (його храм-усипальниця), храм Абу-Сімбел та інші. Ці монументальні споруди демонстрували його велич і відданість богам, залишивши тривалий вплив на архітектурний ландшафт Стародавнього Єгипту.

Після смерті його поховали в Долині царів, де в 1881 році знайшли чудово збережену мумію фараона. Спадщина Рамсеса як могутнього і впливового фараона зберігається донині, а його ім'я викликає в пам'яті образи величі, військової могутності та архітектурної пишноти Стародавнього Єгипту.

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