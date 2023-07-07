Усе вирішено з народження. Шизофренія починає свій розвиток ще в утробі матері

Учені, можливо, розкрили витоки шизофренії у вигляді генів, що починають процес формування недуги ще на стадії плода.

Якщо ви коли-небудь замислювалися про те, що відбувається в перші миті життя, ви не самотні. Науковці давно цікавляться цим періодом — особливо ті, хто досліджує шизофренію, розлад мозку, на який страждає приблизно 1 із 300 осіб у світі. Нещодавнє відкриття, можливо, ще на один крок наблизило нас до розуміння витоків цього захворювання, пише ScienceAlert.

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Шизофренія — це складне захворювання, симптоми якого зазвичай починають проявлятися в ранньому дорослому віці. Люди, які страждають на шизофренію, можуть відчувати маячні думки або зазнавати труднощів із ясним мисленням. Ми знаємо, що це захворювання має генетичне коріння, але вважається, що на нього також впливають зовнішні чинники, такі як дитячі травми або вірусні інфекції. З'являється все більше доказів того, що стан може почати формуватися під час вагітності або внаслідок ускладнень у цей період.

Вчені проаналізували генетичні дані зі зразків крові майже 25 000 осіб — деякі з них страждали на шизофренію, інші — ні. Вони виявили два конкретних гени, званих NRXN1 і ABCB11, які показали відсутність копій у хворих на шизофренію, що потенційно може стати важливим ключем до розгадки.

Це ще один шматочок головоломки, що веде до повного розуміння природи захворювання. Ген NRXN1 допомагає клітинам мозку передавати сигнали. Раніше він уже був пов'язаний із шизофренією, але тільки в тих випадках, коли мутація передавалася від батьків до дитини. Однак у цьому новому дослідженні відсутні копії, мабуть, виникли після зачаття — процес, відомий як соматична мутація. Простіше кажучи, мутація присутня не в кожній клітині тіла, а в певних, таких як клітини мозку і крові. Це ключова відмінність, яка може мати велике значення для розуміння того, як і коли виникає шизофренія.

Інший виявлений ген, ABCB11, є трохи більш незвичайним підозрюваним. Відомий своєю роллю в кодуванні білка печінки, він досі не був тісно пов'язаний із шизофренією. Особливо цікавим є те, що зміни в цьому гені було виявлено у людей із шизофренією, які не реагували на антипсихотичні препарати, що дає змогу припустити наявність зв'язку між цим геном і стійкістю до лікування.

Отримані групою результати відкривають нові питання і потенційні напрямки для подальших досліджень. Автори вважають, що ці два гени можуть робити невеликий, але значний внесок у генетичну архітектуру шизофренії, але наскільки великий і якою мірою, ще належить з'ясувати.

Результат дослідження зводиться до такого: можливо, існують генетичні зміни, які відбуваються на ранніх етапах життя — можливо, навіть в утробі матері — і сприяють розвитку шизофренії. Якщо ці результати підтвердяться при подальшому вивченні, вони можуть вказати шлях до раннього втручання або навіть профілактики цього серйозного розладу на стадії формування плода.

Важливо пам'ятати, що це тільки перші результати, і належить провести ще багато досліджень. Проте, це захопливий крок на нашому спільному шляху до розуміння витоків шизофренії та до поліпшення життя людей, які живуть із цим захворюванням.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язали розвиток шизофренії з концентрацією вітаміну D у матері. Дослідження показало, що коріння шизофренії може бути пов'язане з рівнем материнського вітаміну D, який відіграє важливу роль у формуванні клітин, відповідальних за вироблення дофаміну.

Також Фокус писав про те, що вживання канабісу пов'язане з 30% випадків шизофренії у молодих людей. Хоча багато хто вважає випадкове вживання канабісу нешкідливим, недавні дослідження свідчать про зворотне.