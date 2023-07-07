На Землю насуваються рекордні хвилі тепла: вчені розповіли, як захистити міста від спеки

Дослідники вважають, що деякі кроки можуть дозволити міським жителям краще адаптуватися до смертельної спеки.

Глобальне потепління невблаганно насувається, створюючи все більш екстремальні хвилі тепла, які раз у раз обрушуються на Землю. У новому дослідженні вчені створили міську теплову карту, яка заснована на супутникових зображеннях, пише BBC.

На зображеннях видно клаптики яскравих червоних, жовтих і помаранчевих ділянок міст, а також сині та зелені "клаптики", які, по суті, надають охолоджувальний ефект на місто. Вчені вважають, що подібні теплові карти показують драматичний вплив зелених насаджень, білих дорожніх покриттів і води на міста. Простими словами, саме вони дозволяють містам охолоджуватися і протистояти наростанню смертельних хвиль спеки.

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Дослідники зазначають, що подібне картування екстремальних гарячих точок є життєво важливим активом, що вельми знадобиться міським планувальникам. Наш світ раз у раз нагрівається, а смертність, пов'язана зі спекою раз у раз продовжує зростати. Тільки у 2022 році понад 20 000 людей померли в Європі з причин, пов'язаних зі спекою. Водночас дослідники не перестають попереджати, що з часом температури понад 40°C стануть для нас цілком звичайним явищем.

За словами вченого-дослідника атмосфери в Лабораторії реактивного руху NASA Глінн Галлі, зображення, використані для створення карти, були отримані з Міжнародної космічної станції. На них видно не тільки екстремальні температури поверхні нашої планети, а й значно прохолодніші райони. Вчені вивчили зображення і дійшли висновку, що наявність парків і водних об'єктів у густонаселених районах здатна допомогти містам адаптуватися до екстремальних хвиль тепла, що насуваються. Наприклад, одне дослідження свідчить про те, що райони, розташовані всього за 10-хвилинну прогулянку від парку, на 3°C прохолодніші за райони за межами цього діапазону.

Халлі зазначає, що фактично ці карти можна використовувати для виявлення гарячих точок, вразливих регіонів, а також для оцінки охолоджувального впливу підходів щодо пом'якшення. Наслідків спеки. Автори дослідження зазначають, що дані карти можна використовувати для визначення найгарячіших районів міста. У такий спосіб чиновники разом з архітекторами можуть переглянути планування міста, щоб допомогти йому та мешканцям краще адаптуватися до екстремальних хвиль тепла, які, ймовірно, лише посилюватимуться.

Галлі з колегами використали супутник для повторного захоплення тієї самої області й виявили, що біле покриття доріг, наприклад, здатне охолодити вулиці на 1-2°C. Автори дослідження вважають, що подібна взаємодія між вченими й міською владою дасть змогу зробити життя городян комфортнішим. Крім того, передбачається, що таким чином людству вдасться знизити смертність від спеки.

За словами керівника дослідницької групи з адаптації в Баскському центрі зміни клімату в Іспанії Марти Олазабаль, створення більшої кількості зелених насаджень, висаджування більшої кількості дерев уздовж вулиць і забарвлення бетонних поверхонь у білий колір — лише мала частина заходів, яких може вжити міська влада, щоб зменшити вплив спеки на городян.

Дослідники також зазначають, що за допомогою подібних карт можна нанести на карту так звані "міські острови тепла", які набагато спекотніші за решту районів, а деколи ця різниця і зовсім досягає рекордних 15°C. Ці райони небезпечні для будь-якого людства, проте стануть справжньою пасткою для вразливих груп населення, як-от люди похилого віку, маленькі діти, малозабезпечені верстви населення та робітники.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що зміни клімату перетворюють нас на людей-кротів.