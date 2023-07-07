Вибиті зуби та зламані кістки. Яку ціну платять жінки, щоб їхні ноги мали вигляд "як у Барбі"

Дослідники попереджають, що сліпе наслідування кумира може обернутися невідкладною допомогою і навіть стати причиною каліцтв.

Останніми тижнями ноги Марго Роббі заполонили Інтернет, а саме знімок для рекламної кампанії на підтримку нового фільму про Барбі. Цей знімок уже став культовим і розлетівся по сотнях автобусів і рекламних щитів. Цікаво, що знімок привернув увагу не тільки тих, хто чекає виходу фільму, а й дослідників, пише Daily Mail.

Вчені ж нагадали, що прагнення відповідати образу гарячої "дівчини Барбі" у комплекті з рожевими туфлями з підборами до небес може призвести до пошкодження ніг. Ба більше, подібні ушкодження далеко виходять за рамки легкої болючості після довгого дня, попереджають експерти.

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Дослідники виявили, що постійне носіння взуття на високих підборах, як це робить майже половина жінок у всьому світі, так сильно напружує литкові м'язи, що згодом вони буквально починають вкорочуватися — у середньому на 13%. Крім того, статистика свідчить про те, що підбори стають причиною близько 3 мільйонів травм щороку.

Дослідницька група з Університету Алабами в Бірмінгемі виявила, що в період із 2002 до 2012 року у відділеннях допомоги з травмами, пов'язаними з носінням взуття на високих підборах, опинилися понад 123 000 жінок.

Попередні дослідження також показали, що мільйони жінок у всьому світі страждають від болю у пальцях ніг і подушечках стоп через тиск, який чинить на ці ділянки утримування стопи у неприродному для неї положенні. Таким чином носіння взуття на високих підборах призводить до запалення, яке перешкоджає нормальним рухам від ходьби до стрибків.

Результати ще одного дослідження свідчать про те, що майже три чверті жінок носять високі підбори час від часу або щодня. З них 59% повідомляли про болі у пальцях ніг, а 54% скаржилися на болі у подушечках стоп. Дослідники зазначають, що високі підбори також змушують стопу, особливо пальці, опуститися донизу — згодом це призводить до напруження м'язів склепіння стопи й викликає запалення. У результаті може розвинутися фасциїт, що спричиняє гострий стрілючий біль у п'яті.

Інші дослідження показують, що високі підбори штовхають тіло вперед таким чином, що пальці ніг фактично штовхаються донизу, що чинить надлишковий тиск на передню частину стопи й викликає скорочення литкових м'язів у середньому приблизно на 13%. При тривалому носінні взуття на високих підборах короткі литкові м'язи адаптуються і стають більш напруженими. Це зі свого боку збільшує ризик травм, зокрема розтягнень або пошкоджень сухожиль.

Тиск донизу на відносно невелику передню частину стопи ускладнює відштовхування від землі та створює навантаження на м'язи-згиначі стегна, розташовані у верхній передній частині стегон, яким тепер доводиться працювати понаднормово. Згодом це може призвести до розвитку болю в попереку.

Однак учені запевняють, що носіння взуття на високих підборах, на жаль, впливає не тільки на ноги. Річ у тім, що під час носіння підборів литкові м'язи фактично перебувають у постійній напрузі й втрачають здатність розтягуватися, а це вже може призвести до зіпсованої постави.

У результаті вчені радять любителям "ніжок як у Барбі" переглянути свої погляди. Адже надлишковий тиск на передню частину стопи збільшується з кожним сантиметром. Для прикладу, 7,5-сантиметровий каблук чинить на 75% більше тиску на стопу, ніж ми відчуваємо зазвичай.

Цікаво, що в одному з досліджень 38% жінок заявили, що навіть попри біль і дискомфорт вони все одно не відмовляться від носіння взуття на високих підборах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вирахували оптимальну висоту каблука.