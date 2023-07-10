Батько англійської літератури йде у відпустку. Почерк Чосера ідентифіковано в рідкісному документі

Тонка смужка пергаменту, що пролежала під замком понад 150 років, ідентифікована як почерк відомого англійського поета Джеффрі Чосера. Спочатку вважалося, що документ написав клерк від імені письменника "Кентерберійських оповідань", який працював державним службовцем.

Документ, про який йдеться, відомий вже понад 150 років і зберігався в Національному архіві, був заявою про відпустку від особи, що написала "Кентерберійські оповідання". Досі вважалося, що заяву написав клерк, який діяв від імені Чосера. Однак професор Річард Грін стверджує, що Чосер сам написав документ і подав його на затвердження королю Річарду II, пише the Guardian.

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Професор Грін відзначає значний внесок, який відкриття справжнього почерку Чосера несе в собі для отримання подальшого розуміння видатного автора. Він пояснює, що численні середньовічні публічні документи залишаються недослідженими, а ідентифікація почерку Чосера може призвести до розпізнавання його почерку в інших історичних документах.

Документ, що зберігся на смужці пергаменту розміром 27,5 см х 7 см, написаний павутинним почерком французькою мовою, основною бюрократичною мовою тієї епохи. Його метою було отримати дозвіл на призначення довіреної особи для виконання обов'язків Чосера.

Провідний науковець стверджує, що документ 14-го століття написав Чосер і віддав його на затвердження Річарду II Фото: National Archives

Хоча на ньому стоїть ім'я "Geffray Chaucer", як написано на власній печатці автора — Грін стверджував, що його ніколи не визнавали таким, яким він є, "частково через вікторіанський снобізм" щодо його неформального характеру, "який є коротким, просто сформульованим і недбало написаним".

"Справжнє питання полягає в тому, чому хтось інший міг написати її? … Довгий час існувало припущення, що його міг написати високопоставлений джентльмен, який не писав би так, як звичайний писар… Вікторіанці відкинули це як малоймовірне — і відтоді люди просто слідували за ними", — сказав Грін.

У період з 1374 по 1386 рік Чосер служив королівським ревізором, відповідальним за нагляд за збором мита на експортовану та імпортовану вовну, серед інших товарів.

У пізньому середньовіччі англійська корона запровадила податок на експорт вовни, і в кожному великому порту, включно з Лондоном, призначили двох збирачів для адміністрування цього податку. Король призначав контролера, щоб забезпечити відсутність шахрайства.

Грін пише: "Сукупність доказів переконлива. Чосер цілком міг знати заздалегідь, що його прохання про відпустку задовольнять, але він все одно був зобов'язаний пройти формальну процедуру, яка вимагала, щоб він склав своє прохання в письмовій формі, отримав підтвердження камергера про те, що король схвалив його, а потім відправив його в Канцелярію для отримання офіційного дозволу".

Науковець підсумовує: "Є всі підстави вважати, що цей документ є справжнім поданням Чосера, і що він написав його від руки".

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