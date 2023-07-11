Люди вже живуть вічно: про що говорить теорія квантового безсмертя

Згідно з цією теорією людина ніколи не помре, але не обов'язково таке життя вам сподобається.

Зараз у соцмережах активно поширюються ролики, в яких розповідають про квантове безсмертя, згідно з яким людина насправді може жити вічно. У чому суть цієї теорії? Про це пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хочете жити вічно? Запросто

Автори роликів розповідають передплатникам про те, що насправді внаслідок квантового безсмертя люди ніколи не вмирають. Тобто вони вмирають в одному Всесвіті, а потім їхня свідомість переноситься в паралельний Всесвіт, де людина продовжує жити. Передбачається, що люди просто потрапляють у такий самий Всесвіт, який має деякі відмінності. Тобто, виходить, що людина може жити вічно і це твердження збиває з пантелику багатьох користувачів Мережі. Але чи є в цій теорії хоч якесь наукове підґрунтя?

Насправді теорія про квантове безсмертя існує вже багато десятиліть, що призвело до появи як абсолютно ненаукових умовиводів, так і цікавих уявних експериментів. Часто, щоб розібратися з подібними теоріями потрібно згадати про знаменитого кота Шредінгера.

Знаменитий мертвий і живий кіт

Згідно з копенгагенською інтерпретацією квантової механіки, частинки можуть існувати в "суперпозиції" кількох станів одночасно. Але, коли за часткою спостерігають або вимірюють її властивості, то вона виявляється тільки в одному з можливих станів.

Ще 90 років тому вчений Ервін Шредінгер запропонував уявний експеримент, який, на його думку, показав абсурдність цього твердження. Мова якраз іде про кота Шредінгера. У цьому уявному експерименті кота поміщають у коробку з радіоактивною речовиною, яка має 50% шанс розпастися і 50% шанс не розпастися протягом години. Якщо відбудеться розпад речовини, то буде випущена отрута, яка вб'є кота, якщо ні — то не буде випущена. Це означає, що поки ви не відкриєте коробку, ви не дізнаєтеся мертвий кіт чи живий. Тобто протягом години кіт буде одночасно і живим, і мертвим, що абсурдно з точки зору здорового глузду.

Одне з рішень цієї проблеми називається багатосвітова інтерпретація квантової механіки. Вона дає змогу обійти цю проблему, оскільки в будь-якому разі кіт буде і живим, і мертвим, оскільки присутні щонайменше два варіанти розвитку подій у різних Всесвітах.

Передбачається, що люди просто потрапляють у такий самий Всесвіт, що має деякі відмінності Фото: IFL Science

Квантове самогубство

Але є ще один уявний експеримент у квантовій механіці під назвою квантове самогубство. У цьому експерименті роль кота виконує людина. Цей варіант експерименту з котом Шредінгера показує розвиток подій з погляду кота, але в цьому випадку людини.

У цьому експерименті є рушниця, яка спрямована на людину. І вона також може вистрілити або не вистрілити у співвідношенні 50 на 50 залежно від двох можливих спінів квантової частинки. Якщо частинка перебуває в одному положенні, то рушниця вистрілить, якщо в іншому, то буде просто клацання.

Якщо твердження копенгагенської інтерпретації квантової механіки вірні, то рушниця все-таки вистрілить і людина помре. Але якщо правильним є твердження багатосвітової інтерпретації квантової механіки, то Всесвіт буде розділятися на дві частини постійно щоразу, коли буде проводитися експеримент. В одному зі світів людина помре, а в іншому — ні. З точки зору учасника експерименту вона постійно житиме.

Але це не означає, що ця людина житиме з погляду сторонніх спостерігачів, адже найімовірніше вони побачать померлу людину.

Чи можна жити вічно?

Та все ж деякі люди вірять, що таким чином гарантується безсмертя людини. Тобто за допомогою переміщення свідомості в інший, паралельний Всесвіт. Але насправді ці теорії не доведені і, можливо, ми ніколи не дізнаємося, наскільки взагалі це можливо. Але заманливо думати, що безсмертя все ж існує. Але такий вид життя навряд чи сподобається людям. Адже щоб жити далі, потрібно все-таки померти в одному зі світів.

Фокус уже писав про те, що паралельні Всесвіти можуть існувати і теоретично вчені можуть довести цей факт.