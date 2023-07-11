Вистачить на всіх. У надрах Землі знайшли гігантське родовище фосфатів — не використаємо і за 50 років

Дослідники зазначають, що воно може містити більше фосфатної породи, ніж усі інші джерела разом узяті.

Норвезька гірничодобувна компанія стверджує, їм вдалося виявити гігантське родовище фосфатної породи, причому воно настільки велике, що містить більше матеріалу, ніж всі інші джерела разом узяті, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що родовище може містити близько 70 мільярдів тонн фосфатів, що у рази більше, ніж у всіх інших джерелах разом узятих. Передбачається, що цих запасів вистачить, щоб живити світові батареї та сонячну енергію протягом наступних півсотні років. Зазначимо, що фосфатні породи є невіддільною частиною глобального прагнення до відновлюваних джерел енергії, а також є ключовим інгредієнтом для добрив.

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Гірничодобувна компанія повідомляє про те, що в одному тільки цьому родовищі міститься більше фосфатної породи, ніж у всіх інших підтверджених джерелах разом узятих (72 мільярди тонн). Другим за величиною вважається родовище в Марокко, за ним Китай — 3,2 мільярда тонн, Єгипет — 2,8 мільярда тонн і Алжир — 2,2 мільярда тонн.

Зазначимо, що наразі фосфат продається за ціною близько 345 доларів за метричну тонну. У результаті гірничодобувні компанії оцінюють вартість родовища в близько 24 трильйонів доларів. Представники компанії заявляють, що це не тільки принесе чималий прибуток, а й дасть змогу знизити залежність Європи від інших країн і задовольнити попит на життєво важливий мінерал.

Зазначимо, що фосфати здебільшого використовують як добрива — близько 90% усіх світових поставок припадає саме на це використання. Утім, дослідники також зазначають, що цей мінерал може бути використаний у дедалі поширенішій електроніці, такій як батареї, сонячна енергія та комп'ютерні чипи. Оскільки світ дедалі більше прагне до виробництва відновлюваної енергії, забезпечення постачання ключових матеріалів є першочерговим завданням для країн.

Дослідники зазначають, що настільки масштабне родовище, як те, що виявлено в Норвегії, фактично може закрити потреби всього світу на десятиліття.

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