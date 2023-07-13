Катастрофа може повторитися. Чи справді неандертальців знищив супервулкан, що прокинувся

40 000 років тому "супервулкан" Campi Flegrei поблизу Неаполя вивергався приблизно в той самий час, коли розпочалося вимирання неандертальців. Дослідники вважають, що вулкан міг зіграти свою роль у цьому явищі.

Висотою від 12 до 15 км, розташований неподалік від Везувію, Campi Flegrei є масивним підземним вулканом, який не вивергався з 1538 року. Однак, з 1950-х років, він час від часу демонструє ознаки підвищеної сейсмічної активності — і нещодавні дослідження показують, що найнебезпечніший вулкан Європи може наближатися до виверження, пише Live Science.

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У минулому цей супервулкан спричинив кілька потужних вивержень. Зокрема, виверження, що сталося приблизно 40 000 років тому, можливо, було найбільшим у Європі за останні 200 000 років. Воно отримало 7 балів за шкалою вулканічної вибуховості, згідно з дослідженням 2020 року в журналі Frontiers of Earth Science. Шкала сягає лише 8 балів, і лише супервулкани фіксують виверження з найвищим рейтингом.

Через цей вибух клімат Землі змінився, і це сталося в той самий час, коли зникли неандертальці. Такий збіг наштовхнув вчених на припущення, що виверження могло вплинути на вимирання древніх людей.

Бенджамін Блек, доцент Ратґерського університету, був частиною команди, яка у 2014 році розробила кліматичну модель, щоб перевірити цю гіпотезу.

"Коли саме зникли неандертальці — це тема для дебатів, але є дані, які свідчать про те, що це могло статися приблизно в той самий час — сказав він. — Я думаю, що саме це припущення про збіг у часі, а також можливість зміни клімату змушують людей замислюватися, чи виверження пов’язане із загибеллю неандертальців".

Модель передбачила похолодання від 2 до 4 градусів за Цельсієм в Європі на наступний рік після виверження. Це було холодніше, ніж "Малий льодовиковий період" — період похолодання з 14-го по 19-те століття, який супроводжувався масовим голодом і соціальними заворушеннями.

Тож цілком можливо, що масштабна кліматична катастрофа могла приректи неандертальців на вимирання. Але, за словами Блека, решта доказів не збігаються.

Карта, що показує кальдеру Флегрейські Поля, яка простягається на 15км Фото: NASA Earth Observatory

"Наша модель передбачала, що найсильніше вулканічне похолодання відбулося далі на схід, а не в тих районах Європи, де неандертальські популяції, схоже, боролися за життя", — говорить Блек.

Хоча неандертальці, постраждали через виверження, проте вони перебували далеко від епіцентру кліматичних змін.

Проблема неандертальців полягала в іншому: на момент виверження сучасні люди вже прибули до Європи, тож неандертальці конкурували з ними за природні ресурси та були на межі виживання.

"Більшість популяцій неандертальців почали швидко скорочуватися близько 40 000 років тому, — сказав Антоніо Коста, старший науковий співробітник Національного інституту геофізики і вулканології Італії. — Однак, часовий розріз цих подій недостатній для того, щоб стверджувати про причинно-наслідковий зв'язок".

Коста стверджує, що виверження, можливо, насправді допомогло популяціям неандертальців, які боролися за виживання, вижити довше, ніж вони могли б в іншому випадку. Дослідження науковця припускає, що вулканічні опади могли тимчасово зупинити експансію сучасних людей в ареал проживання неандертальців.

Хоча фактична дата вимирання є предметом дискусій, неандертальці ще довго жили після виверження супервулкана Campi Flegrei.

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