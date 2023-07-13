7 днів пекла на Землі. Планета щойно пережила найспекотніший тиждень за весь час спостережень

Дослідники зазначають, що рекорд найспекотнішого дня за цей період було побито одразу кілька разів, і буде тільки гірше.

Більшість людей по всій земній кулі відчули на собі цю задушливу спеку, яка обрушилася на планету за останні 7 днів. Дослідники вважають, що минулий тиждень став найспекотнішим за всю історію спостережень, пише New Atlas.

При цьому, за словами вчених, температурні рекорди найспекотнішого дня за всю історію спостережень було встановлено одразу кілька разів. Втім, ці дані все ще є попередніми, вченим ще належить підтвердити встановлені рекорди середньосвітової температури.

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Дослідники зазначають, що початок літа 2023 року видався винятково спекотним: перший місяць літа став найспекотнішим червнем за всю історію спостережень, а перша половина липня видалася такою спекотною, що рекорди середньосвітової температури встановлювалися один за одним.

Різні організації використовують різні методи та інструменти, а тому цифри в їхніх спостереженнях дещо різняться, проте кілька наборів даних все ж сходяться. Наприклад, у всіх цих повідомленнях йдеться про те, що середня глобальна температура вперше перевищила позначку в 17°C минулого тижня. Попередні дані Японського метеорологічного агентства свідчать про те, що 7 липня стало найспекотнішим за всю історію спостережень, коли глобальна температура сягнула позначки в 17,24°C. У результаті це значення побило попередній температурний рекорд, встановлений лише трьома днями раніше.

Дані Національного управління океанічних атмосферних досліджень (NOAA), проаналізовані Інститутом зміни клімату Університету штату Мен, відповідають даним японських колег. 3 липня було встановлено температурний рекорд 17,01°C, який було побито вже наступного дня, коли стовпчик термометра піднявся до позначки 17,18°C, а в середу, 5 липня, був встановлений новий рекорд глобальної температури, коли стовпчик термометра досяг позначки 17,23°C.

Зазначимо, що обидва ці набори даних узгоджуються з попередніми даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, яка також зафіксувала, що тиждень з 3 по 9 липня став найспекотнішим за всю історію спостережень. Зазначимо, що Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) поки що відстає від колег і ще не перевірила свої дані. Втім, дослідники підтвердили існування цієї тенденції.

За словами керівника відділу моніторингу клімату ВМО, доктора Омара Баддура, перший тиждень липня 2023 року, згідно з різними наборами даних від колег з усього світу, справді встановив новий температурний рекорд з точки зору денних температур. Баддур також зазначив, що дослідники з усього світу зараз пильно спостерігають за цими різкими змінами кліматичної системи й температурою поверхні моря.

Водночас за інформацією ВМО, нещодавно було побито й інші кліматичні рекорди. Наприклад, температура поверхні моря досягла рекордного рівня в травні та червні 2023 року, а антарктичний лід був на 17% нижчим за середній — це найнижчий показник від початку супутникових спостережень.

Дослідники з усього світу сходяться на думці, що встановлені в липні рекорди, мабуть, не триватимуть довго і незабаром ми зіштовхнемося з іще більш спекотними днями й високими температурами.

Раніше Фокус писав про те, що у 2024 році спека на Землі вийде на абсолютно новий рівень.