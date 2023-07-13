З'їсти морозиво та не скривитися: вчені впоралися з настирливою чутливістю зубів

Відкусити крижане морозиво, не відчуваючи гострого болю, можливо, більше не мрія завдяки новому стоматологічному дослідженню.

Чутливість зубів може бути вельми неприємною проблемою, особливо коли доводиться відмовлятися від улюблених холодних або гарячих ласощів, щоб уникнути раптового різкого нападу болю. Вчені з Вашингтонського університету докладають усіх зусиль до того, щоб ця проблема більше не виникала. Вони розробили новий перпективний метод, який може відновити мінерали в зубах і запропонувати довгострокове рішення проблеми чутливих зубів, пише New Atlas.

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Проблема чутливих зубів зазвичай бере свій початок із того, що захисний шар зубів, званий емаллю, починає стиратися. У результаті оголюється дентин — м'якший, пористий шар зуба, де розташовні нерви та кровоносні судини. Такі подразники як тепло, холод або тиск можуть зачепити ці нерви, що призводить до різких нападів болю. Ерозія емалі може виникнути під впливом багатьох чинників, таких як скреготіння зубами, карієс або використання агресивних відбілювальних засобів.

На жаль, організм не може природним чином відновити емаль, оскільки вона є єдиною неживою тканиною в нашому тілі. Наявні методи лікування чутливості зубів здебільшого усувають симптоми, але не першопричину проблеми.

Саме в цій галузі й проводилося проривне дослідження. Група вчених із Університету Вашингтона розробила біоміметичний (процес, що імітує природні процеси в організмі) метод лікування з використанням спеціального пептиду, відомого як sADP5. Цей пептид відіграє найважливішу роль у біологічному розвитку зубів людини, оскільки він здатний зв'язуватися з іонами кальцію та фосфату — основними мінералами в зубах, і використовувати їх для створення нових мінеральних шарів.

На експериментальному етапі було створено пастилку з ядром із кальцію та фосфату, вкриту оболонкою, що містить sADP5. Потім пастилки були протестовані на дентинних дисках із людських зубів. Після трьох раундів обробки на дентині утворився новий мінеральний шар, який забезпечив захисний шар і блокував оголені нерви.

Цей новий мінеральний шар не тільки можна було порівняти з первинним, що міститься в зубах, він ще й мав вищу твердість, ніж демінералізований і нормальний дентин людини. Крім того, він залишався неушкодженим навіть після термічного старіння, що свідчить про його здатність витримувати регулярні механічні й термічні навантаження в порожнині рота.

Дослідникам також вдалося інтегрувати цей інноваційний пептидний склад в інші засоби для догляду за порожниною рота, такі як ополіскувачі, гелі для зубів, зубні пасти й відбілювачі зубів.

Цей прорив може забезпечити новий підхід до лікування чутливості зубів. Однак перш ніж цей засіб з'явиться на ринку, необхідно провести додаткові дослідження для оцінки його хімічної стабільності й проникності. Крім того, вченим необхідно протестувати методику в реальних умовах. Тож, хоча поки зарано говорити про перемогу над чутливістю зубів, це дослідження справді дає проблиск надії на викорінення проблеми.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли заново відрощувати здорові зуби. Препарат уже успішно протестували на тваринах, а тепер настала черга людей.

Також Фокус писав про те, що зневажливе ставлення до гігієни рота зменшує мозок. Дослідники виявили, що погана гігієна порожнини рота загрожує зменшенням об'єму мозку та зменшує розумові здібності.