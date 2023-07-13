Ракетний двигун компанії Джеффа Безоса Blue Origin вибухнув під час випробувань: що відомо

Двигун BE-4 компанії Blue Origin призначений для запуску ракети-носія Vulcan Centaur, перший політ якої вже кілька разів відкладався.

Як стало відомо від анонімних джерел, близьких до компанії Blue Origin, ще наприкінці червня під час випробувального запуску ракетного двигуна BE-4 компанії Джеффа Безоса стався вибух. Це ще одна невдача, яка заважає відправити нову ракету-носій компанії United Launch Alliance у перший політ у космос, пише Gizmodo.

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Як повідомили анонімні джерела, ракетний двигун BE-4 вибухнув приблизно через 10 секунд після початку випробувань ще 30 червня цього року. При цьому сам двигун було знищено, а також серйозних пошкоджень зазнав випробувальний стенд.

Архівне зображення випробування двигуна BE-4 Фото: Blue Origin

Представники компанії Blue Origin підтвердили, що під час випробувань двигуна справді сталася "проблема", але ніхто не постраждав і зараз триває розслідування причин того, що спричинило цю "проблему". Пізніше стало відомо, що причину виявили і займаються її усуненням.

Нові двигуни BE-4 мають використовуватися як у ракетах-носіях New Glenn компанії Blue Origin, так і в ракетах-носіях Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance. Перший політ у космос останньої неодноразово відкладався і мав відбутися ще 4 травня цього року. Але тепер найімовірніше відбудеться не раніше кінця 2023 року.

За словами анонімних джерел, випробування двигуна, що вибухнув, мали закінчити в липні цього року. А потім його мали передати United Launch Alliance. Джерела заявили, що в цій компанії вже знають про вибух.

Наразі United Launch Alliance намагається розв'язати проблему з верхнім ступенем своєї ракети, яка проявилася під час випробувань у березні цього року. Спочатку запуск у космос ракети Vulcan Centaur планували провести ще 2020 року, але Blue Origin вчасно не надала свої двигуни BE-4. І ця затримка триває.

Змодельований запуск ракети-носія Vulcan Centaur Фото: Wikipedia

Компанії Blue Origin не звикати до подібних проблем. У вересні минулого року прискорювач ракети New Shepard вибухнув у середині польоту, і капсула з корисним навантаженням відокремилася раніше терміну і, звісно ж, не потрапила в космос. Після розслідування причин катастрофи було виявлено проблеми в двигуні ракети.

У вересні минулого року прискорювач ракети New Shepard вибухнув у середині польоту

Що ж стосується нової ракети-носія від компанії Blue Origin, яка називається New Glenn, то вона має бути оснащена сімома двигунами BE-4. Вона ще жодного разу не літала в космос і невідомо взагалі, коли полетить.

Фокус уже писав про те, що китайська приватна компанія випередила SpaceX і успішно запустила в космос першу в світі ракету на метановому двигуні.