Гірке рішення. Чи справді штучний підсолоджувач аспартам спричиняє рак

Популярний підсолоджувач тепер перебуває під пильним оком систем охорони здоров'я і вчених у всьому світі, а про вплив ярлика "можливого канцерогену" на індустрію дієтичних напоїв і споживачів нам ще належить дізнатися.

Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР), що займається дослідженнями в галузі онкології при Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), нещодавно заявило, що штучний підсолоджувач аспартам може потенційно підвищувати ризик розвитку раку. Це важлива новина для багатьох із нас, оскільки аспартам часто зустрічається в багатьох дієтичних безалкогольних напоях і деяких продуктах харчування, пише ABC News.

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Аспартам являє собою підсолоджувач, який приблизно в 200 разів солодший за звичайний цукор. Однак він не містить калорій, що робить його популярним вибором для тих, хто прагне зменшити вагу, не обмежуючи себе в споживанні солодкого. Його часто можна зустріти в таких напоях, як дієтична кола, кола Зеро, пепсі Макс, а також у деяких йогуртах і солодощах.

Нещодавня заява МАІР не означає, що необхідно негайно відмовитися від вживання продуктів, що містять аспартам, під страхом смертної кари. Однак дуже важливо розуміти, що означає ця нова інформація. МАІР відносить аспартам до "можливих канцерогенів", але це не означає, що він обов'язково викличе рак. Це означає, що є достатньо даних, які дають змогу припустити, що аспартам потенційно може викликати рак, але для підтвердження цієї можливості необхідні додаткові дослідження.

МАІР розділив потенційні канцерогени на чотири групи. Речовини групи 1 з найбільшою ймовірністю спричиняють рак, до них належать тютюн, алкоголь та оброблене м'ясо. Речовини групи 2а, ймовірно, є канцерогенами, але їхній зв'язок із раком може бути пояснений й іншими причинами. Як приклад можна навести червоне м'ясо і деякі інсектициди. Аспартам належить до групи 2b, тобто є можливим канцерогеном, про що свідчать результати досліджень на тваринах, але дослідження на людях поки що обмежені. Нарешті, до групи 3 належать речовини, щодо яких поки що немає достатніх доказів для винесення рішення.

Тепер вам, напевно, стало цікаво, як же все це позначається на споживанні безалкогольних напоїв. Для людини вагою 70 кг необхідно щодня вживати близько 14 банок дієтичної газованої води (близько 5 л), щоб досягти рекомендованої нині максимальної норми споживання аспартаму. І це ще без урахування інших продуктів, які також можуть містити аспартам.

Однак важливо зазначити, що оброблені харчові продукти, до складу яких часто входить аспартам, також негативно впливають на здоров'я. Крім того, є підстави вважати, що штучні підсолоджувачі можуть викликати потяг до солодших продуктів, що може призвести до збільшення ваги.

У світлі цих даних, хоча й немає необхідності повністю виключати дієтичні напої зі свого життя, все ж варто стежити за споживанням аспартаму. Необхідні додаткові дослідження, щоб остаточно довести, чи може аспартам викликати рак і яким чином. Також найближчим часом ми, найімовірніше, не помітимо серйозних зрушень у бік відходу від аспартаму в індустрії безалкогольних напоїв. А поки ви продовжуєте вживати дієтичні напої та продукти з підсолоджувачами, просто пам'ятайте, що баланс — це ключовий момент у підтримці здоров'я організму.

Раніше Фокус писав про те, що аспартам визнали "можливим канцерогеном". Найпоширеніший підсолоджувач пов'язали з раком, у зв'язку з чим у ВООЗ вирішили зробити заяву.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.