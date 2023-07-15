Закохати з першого погляду. Які якості впливають на успішність першого побачення

Як з'ясувалося, наші уявлення про успішну поведінку на першому побаченні можуть відрізнятися від реальності, згідно з результатами нового трьохетапного дослідження.

Група дослідників поставила собі за мету розгадати секрет успішного першого побачення. Вони провели поетапне дослідження, спрямоване на з'ясування поведінки, яка підвищує шанси на друге побачення з потенційним партнером, пише PsyPost.

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У першому етапі взяли участь 100 осіб, які перерахували п'ять моделей поведінки, які, на їхню думку, допоможуть домогтися повторного побачення. Цікаво, що відповіді представників обох статей виявилися схожими. Чоловіки вважали, що ключовими є глибока бесіда, оплата рахунку, почуття гумору та підтримання зорового контакту, а жінки схилялися до гумору, ставлення запитань, ввічливості, поваги та гарної манери одягатися, включно з нанесенням макіяжу.

Учені були вражені збігом відповідей. Виявилося, що і чоловіки, і жінки згодні з важливістю певних моделей поведінки, як-от "сплата рахунку" або "притримування дверей", для забезпечення успішності заходу.

На наступному етапі було проведено перевірку ефективності моделей поведінки, перерахованих у першій частині. Дослідники попросили іншу групу, яка цього разу складалася зі 131 людини, оцінити ці моделі поведінки з погляду їхньої успішності. Цікаво, що вони виявили розбіжність у сприйнятті цих моделей у різних статей. Чоловіки позитивно оцінювали жінок, які виявляють інтерес і беруть участь у фізичній і фліртуючій поведінці, тоді як жінки віддавали перевагу чоловікам, які виявляють доброту і відповідну соціальну поведінку.

"Чоловіки віддають перевагу жінкам, які виявляють інтерес і участь, а жінки цінують джентльменів, які демонструють повагу і турботу на першому побаченні. Така поведінка відповідає шлюбним уподобанням і стратегіям кожної статі", — пояснили автори.

У заключній частині дослідження як тестовий майданчик використовувалося реаліті-шоу Netflix "Навколо побачень", щоб перевірити, наскільки успішні моделі поведінки, виявлені в попередніх етапах, реально впливають на призначення другого побачення. У цьому шоу одна людина ходить на п'ять окремих побачень, а в кінці вибирає одну людину для другого побачення.

Вивчивши 12 епізодів шоу, дослідники не виявили будь-якого значущого впливу так званих "успішних" моделей поведінки на отримання другого побачення. То в чому ж причина такої розбіжності? Схоже, що реаліті-шоу не зовсім точно імітують реальну дійсність. Такі шоу, як "Навколо побачень", зазвичай редагуються для максимальної видовищності і можуть не відображати реальну динаміку побачень. Крім того, можливо, існує розрив між тим, що, на думку людей, працює на перших побаченнях, і тим, що відбувається насправді.

Один з авторів підкреслив, що до отриманих результатів слід ставитися з часткою скептицизму, оскільки вони мають значною мірою гіпотетичний характер. У майбутньому можна буде провести глибші дослідження, застосовуючи перераховані моделі поведінки на реальних побаченнях і вивчаючи, як індивідуальні риси характеру можуть впливати на їхню успішність.

Автори сподіваються, що подальші дослідження в цій царині можуть надати неоціненну допомогу, конкретизуючи нескінченну кількість чинників, що відіграють роль в успішності побачень, які ще належить розгадати.

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