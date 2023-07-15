Загадковий близнюк чорної діри: що таке біла діра і чи існує вона взагалі
Білі діри — це космічні об'єкти, які діють протилежним від чорних дір чином.
Білі діри тривалий час вважалися таким же породженням загальної теорії відносності Ейнштейна, як і чорні діри. Але зовсім нещодавно деякі вчені задалися питанням, чи можуть ці об'єкти бути двома сторонами однієї медалі, пише Space.
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Для екіпажу космічного корабля біла діра виглядатиме так само, як і чорна діра. Але якщо продовжити спостереження з ближчої відстані, виявиться, що ця діра не поглинає матерію, а викидає її, вважає Карло Ровеллі з Центру теоретичної фізики, Франція.
Що таке біла діра?
Фізики описують білу діру як протилежного близнюка чорної діри. У той час як горизонт подій чорної діри це — місце, з якого ніщо не повертається, то горизонт подій білої діри — це місце, куди ніщо не потрапить. Біла діра — це, як вважають теоретики, зворотний бік чорної діри. У чорній дірі є сильне гравітаційне поле, яке притягує матерію до себе. Якщо ця речовина перетинає горизонт подій, то вже не може вибратися з чорної діри. Біла діра — це зворотний бік. Таким чином, біла діра майже подібна до антигравітації, яка нескінченно викидає матерію і в цю діру потрапити не можна.
Чи є докази існування білих дір?
Герайнт Льюїс із Сіднейського університету каже, що досі вчені не знайшли жодних доказів існування білих дір. Деякі вчені припускають, що річ у тім, що Всесвіт асиметричний, і ми бачимо початок із Великого Вибуху, а попереду в нас нескінченне майбутнє, а це значить, що майбутнє прописується у Всесвіті, воно задає односторонній напрямок часу. Це означає, що може існувати тільки рішення для чорної діри. І тому, хоча математично можливе існування білої діри, той факт, що наш Всесвіт асиметричний, означає, що вони фізично не реалізовані.
Як знайти білу діру?
За словами Льюїса, шукати білі діри означає витрачати час даремно, незважаючи на те, що деякі фізики-теоретики наполягають на зворотному. У той час як загальна теорія відносності теоретично описує білі діри, ніхто не знає, як вони можуть утворитися насправді.
"Навіть якби утворилися білі діри, вони, ймовірно, не затрималися б занадто довго. Будь-яка матерія, що виходить, зіткнеться з матерією на її краю, і цей об'єкт перетвориться на чорну діру", — каже Хел Хаггард із Бард-коледжу в Нью-Йорку, США.
Чому білі діри можуть існувати?
Водночас Ровеллі підтримує давню теорію про те, що білі діри можуть бути результатом смерті чорних дір. А вони, згідно з теорією Стівена Гокінга, випаровуються і з часом зникають.
"Як помирає чорна діра? Ми не знаємо. Як народжується біла діра? Можливо, біла діра — це результат смерті чорної діри", — каже Ровеллі.
Деякі фізики припускають, що білі діри одного разу стануть домінувати у Всесвіті, після того як зірки згорять, а чорні діри зникнуть.
Фокус уже писав про те, що згідно з новою теорією, весь Всесвіт на самому початку міг перетвориться на чорну діру, але цього не сталося.