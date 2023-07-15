Загадковий близнюк чорної діри: що таке біла діра і чи існує вона взагалі

Білі діри — це космічні об'єкти, які діють протилежним від чорних дір чином.

Білі діри тривалий час вважалися таким же породженням загальної теорії відносності Ейнштейна, як і чорні діри. Але зовсім нещодавно деякі вчені задалися питанням, чи можуть ці об'єкти бути двома сторонами однієї медалі, пише Space.

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Для екіпажу космічного корабля біла діра виглядатиме так само, як і чорна діра. Але якщо продовжити спостереження з ближчої відстані, виявиться, що ця діра не поглинає матерію, а викидає її, вважає Карло Ровеллі з Центру теоретичної фізики, Франція.

Що таке біла діра?

Фізики описують білу діру як протилежного близнюка чорної діри. У той час як горизонт подій чорної діри це — місце, з якого ніщо не повертається, то горизонт подій білої діри — це місце, куди ніщо не потрапить. Біла діра — це, як вважають теоретики, зворотний бік чорної діри. У чорній дірі є сильне гравітаційне поле, яке притягує матерію до себе. Якщо ця речовина перетинає горизонт подій, то вже не може вибратися з чорної діри. Біла діра — це зворотний бік. Таким чином, біла діра майже подібна до антигравітації, яка нескінченно викидає матерію і в цю діру потрапити не можна.

Чи є докази існування білих дір?

Герайнт Льюїс із Сіднейського університету каже, що досі вчені не знайшли жодних доказів існування білих дір. Деякі вчені припускають, що річ у тім, що Всесвіт асиметричний, і ми бачимо початок із Великого Вибуху, а попереду в нас нескінченне майбутнє, а це значить, що майбутнє прописується у Всесвіті, воно задає односторонній напрямок часу. Це означає, що може існувати тільки рішення для чорної діри. І тому, хоча математично можливе існування білої діри, той факт, що наш Всесвіт асиметричний, означає, що вони фізично не реалізовані.

Фізики описують білу діру як протилежного близнюка чорної діри Фото: space.com

Як знайти білу діру?

За словами Льюїса, шукати білі діри означає витрачати час даремно, незважаючи на те, що деякі фізики-теоретики наполягають на зворотному. У той час як загальна теорія відносності теоретично описує білі діри, ніхто не знає, як вони можуть утворитися насправді.

"Навіть якби утворилися білі діри, вони, ймовірно, не затрималися б занадто довго. Будь-яка матерія, що виходить, зіткнеться з матерією на її краю, і цей об'єкт перетвориться на чорну діру", — каже Хел Хаггард із Бард-коледжу в Нью-Йорку, США.

Чому білі діри можуть існувати?

Водночас Ровеллі підтримує давню теорію про те, що білі діри можуть бути результатом смерті чорних дір. А вони, згідно з теорією Стівена Гокінга, випаровуються і з часом зникають.

"Як помирає чорна діра? Ми не знаємо. Як народжується біла діра? Можливо, біла діра — це результат смерті чорної діри", — каже Ровеллі.

Деякі фізики припускають, що білі діри одного разу стануть домінувати у Всесвіті, після того як зірки згорять, а чорні діри зникнуть.

Фокус уже писав про те, що згідно з новою теорією, весь Всесвіт на самому початку міг перетвориться на чорну діру, але цього не сталося.