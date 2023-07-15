Новий експеримент на Великому адронному колайдері: вчені виявили щось несподіване

Фізики виявили незвичайну комбінацію частинок, яку раніше ніколи не бачили.

Учені за допомогою Великого адронного колайдера (ВАК) продовжують виявляти все нові й нові частинки, яких раніше ніколи не бачили. Під час експериментів фізики виявили перший пентакварк, який містить дивний кварк. Результати нового відкриття незабаром будуть опубліковані у виданні Physical Review Letters, пише ScienceAlert.

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Якщо ви нічого не знаєте про кварки, то це елементарні частинки, які є фундаментальною основою всієї матерії. Наразі відомо про те, що існує 6 видів кварків: дивний кварк, красивий кварк, істинний кварк, нижній кварк, верхній кварк і зачарований кварк. Так, це все наукові назви. До речі види кварків називаються ароматами.

Наразі відомо про те, що протони і нейтрони, тобто компоненти ядра атома, складаються з трьох кварків.

Приблизно 50 років тому вперше фізики заявили про те, що можуть існувати група частинок, яка називається пентакварки, що складаються зі зв'язаних разом чотирьох кварків і одного антикварка. 8 років тому експерименти на БАК уперше підтвердили, що пентакварки дійсно існують.

4 роки тому експерименти на БАК дали змогу з'ясувати, з чого складається основна структура пентакварків. Знову було підтверджено наявні теорії про те, що пентакварки складаються з мезона, тобто пари кварк-антикварк і баріона, тобто набору з трьох кварків.

Тепер же фізики виявили нову структуру пентакварка. Виявилося, що він містить один зачарований кварк, верхній кварк, нижній кварк і дивний кварк, а також зачарований антикварк, тобто зачарований кварк із протилежним зарядом.

Фізики виявили нову структуру пентакварка Фото: ScienceAlert

За словами авторів відкриття, для того, щоб виявити ці нові частинки, потрібні були дуже складні обчислення і багато зіткнень частинок у БАК. Але вчені змогли знайти нові закономірності, що і привело їх до цього результату.

Фізики використовували БАК для відкриття десятків подібних екзотичних частинок, які дістали свою назву через те, що вони виходять за рамки двокваркових і трикваркових структур.

Наразі вчені хочуть вийти за рамки Стандартної моделі фізики елементарних частинок, щоб пояснити деякі з її аномалій, які все ще існують. Наприклад, ця модель не враховує темну матерію, а це говорить про те, що існують явища, які ще належить виявити.

Фокус уже писав про те, що зараз вчені намагаються з'ясувати, куди зникла антиматерія у Всесвіті. Новий експеримент на БАК може допомогти знайти відповідь на це питання.

Також Фокус писав про ще один важливий експеримент на БАК, коли вчені вперше спостерігали розпад на дві частини знаменитого бозона Хіггса.

Нагадуємо, що Фокус писав про загадкового близнюка чорної діри, який називається біла діра. Одні вчені вважають, що вона існує, інші ж кажуть, що ні. Але насправді, це дуже цікавий об'єкт у Всесвіті, який теоретично існує.