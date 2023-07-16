Наслідки можуть здивувати: вчені розповіли, чи можна дресирувати кішку

Відомо, що дресирування дуже корисне для собак. Але чи можна те ж саме застосувати до кішок і котів?

Багато власників кішок і котів задаються питанням: чи можна дресирувати своїх домашніх улюбленців так само, як це роблять власники собак? Як показують дослідження, якщо у вас є багато терпіння і часу, то кішки і коти можуть здивувати вас, якщо ви почнете їх дресирувати, пише Petsradar.

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"Не дивлячись на те, що деякі власники домашніх тварин у це не вірять, але як показують різні дослідження, кішок дресирувати можна. Але для цього потрібно набагато більше часу і терпіння, ніж для дресирування собак", — каже ветеринар Дайана Хаслер з Единбурга, Велика Британія.

Як показують дослідження, і з ними згодна Хаслер, якщо дресирувати кішок і котів, то це принесе багато користі цим тваринам. Зокрема, це допоможе поліпшити їхні розумові здібності та позбавити їх нудьги. Але найголовніше, домашніх улюбленців не можна ніколи карати під час дресирування, а лише постійно заохочувати. Це може бути їжа, якщо ви знаєте, що це найкраща мотивація для кішки.

"Дресирування кішок і котів — це набагато складніше заняття, ніж дресирування собак. Собаки хочуть доставити задоволення господареві, а кішки і коти часто більше думають про своє власне задоволення", — каже Хаслер.

Дресирування кішок і котів — це набагато складніше заняття, ніж дресирування собак Фото: BBC

За словами ветеринара, кішок і котів можна навчити виконувати такі команди, як сидіти, стояти, лежати, підійти до господаря. Хасслер вважає, що під час навчання тварини різних команд, потрібно підкріплювати це навчання частуванням або похвалою. Подібне дресирування може допомогти налагодити з кішкою контакт у тому плані, що її можна навчити не робити небажані речі. Іноді кішки дряпають меблі, але, щоб вони використовували для цього кігтеточку, вчені рекомендують під час дресирувань видавати певні звуки і говорити кішці ласкаві слова або навіть давати їжу. Тобто, якщо кішка починає дряпати диван, а ви її намагалися привчити до дряпки, то почувши звук або побачивши їжу, кішка з часом зрозуміє, що інша дія принесе їй задоволення.

У дослідженні, яке проводилося 6 років тому і було опубліковано в журналі Animals йдеться про те, що дресирування кішок і котів допомагає знизити стрес у тварин. Але в основному домашні улюбленці були дуже раді їжі, яку отримували за виконання тих чи інших дій, ніж іншим видам заохочення. Але, за словами Гасслер, деякі кішки краще реагують на ласкаві слова та погладжування, адже кожна тварина має свої індивідуальні особливості.

За словами вчених, якщо під час дресирувань ви використовуєте їжу як заохочення, то потрібно скоротити обсяг їжі, яку зазвичай споживають кішки або коти. Це потрібно зробити, щоб уникнути появи зайвої ваги, а також деяких хвороб у ваших домашніх улюбленців.

Кішок і котів можна навчити виконувати такі команди, як сидіти, стояти, лежати, підійти до господаря Фото: ScienceAlert

Також, як показують дослідження, не варто затягувати із заохоченням кішки після правильного виконання команд або за правильну поведінку. Потрібно дати їй частування або інше заохочення практично відразу. Якщо цього не зробити, то кішка може пов'язати це заохочення з якоюсь іншою своєю дією. Але кількість заохочень потрібно скорочувати в міру того, як ваша кішка або кіт почнуть виконувати постійно ті чи інші команди, або ж у них буде бажана для вас поведінка.

"Найголовніше, потрібно пам'ятати, що під час дресирування кішок і котів не можна карати. Це призведе до появи страху, а потім і агресії, що підвищить стрес у тварини, і вона віддалиться від господаря", — каже Хаслер.

Як показало недавнє дослідження вчених з Корнельського університету, США, кішки не розуміють, чому їх карають за ті чи інші дії. Адже багато таких дій вони вважають нормальними.

За словами Хаслер, якщо ваша кішка погано поводиться, краще повністю її ігнорувати або переспрямувати її увагу на бажану поведінку, за якою слідує винагорода. Це буде більш ефективно, ніж словесні або фізичні покарання. Таким чином ваш домашній улюбленець стане більш щасливим.

Фокус уже писав про те, що вчені вважають, що домашні тварини не завжди сприяють поліпшенню психіки людини. Володіння домашньою твариною не завжди є панацеєю від психічних розладів.