Яка планета Сонячної системи найближча до Землі: відповідь не зовсім очевидна

Насправді в Сонячній системі нічого не змінилося, але певна плутанина в цьому питанні виникає.

Останнім часом виникла певна плутанина щодо того, яка з планет Сонячної системи розташована найближче до Землі. Видання Science Focus пропонує розібратися в цьому питанні.

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Усі 8 планет Сонячної системи розташовані в одному й тому самому порядку за віддаленням від Сонця, як і були раніше, тобто насправді нічого незвичайного не сталося. Першою планетою так і залишився Меркурій, другою — Венера, третьою — Земля, четвертою — Марс, п'ятою — Юпітер, шостою — Сатурн, сьомою — Уран і восьмою — Нептун. Нагадуємо, що Плутон тепер уже не дев'ята планета і її продовжують шукати астрономи на просторах нашої Сонячної системи.

Якщо подивитися на розташування планет у так званій внутрішній Сонячній системі, де розташовані планети земної групи, тобто Меркурій, Венера, Земля і Марс, то якраз Венера і Марс є нашими найближчими сусідами.

Але при максимальному зближенні із Землею під час обертання навколо Сонця, ближче до нас знаходиться не Марс, як вважають деякі люди, а саме Венера. Тому саме друга планета від Сонця є найближчим сусідом Землі. Але все не так просто, як здається на перший погляд.

Венера є найближчим сусідом Землі Фото: NASA/JPL-Caltech

Плутанина в цьому питанні також виникає, коли говорять про середню відстань між планетами. І тут потрібно говорити вже про Меркурій. Хоча ця планета розташована найближче до Сонця, вона все ж обертається навколо зірки швидше, ніж Венера. Також найбільша відстань, на якій Меркурій перебуває від Землі, коли він розташований з іншого боку Сонця, набагато менша за таку саму відстань від Землі до Венери.

Виходить, що при такому розгляді цього питання, то Меркурій може перебувати на відстані в 1,04 астрономічних одиниць від нас, а Венера — на відстані в 1,14 астрономічних одиниць. Одна астрономічна одиниця дорівнює приблизно 150 млн км і саме така дистанція розділяє Сонце і Землю.

Наразі вважають, що для двох тіл із приблизно концентричними та круговими орбітами в одній площині середня відстань між двома тілами зменшується в міру зменшення радіуса внутрішньої орбіти.

Але з цього висновку випливає, що Меркурій є не тільки в середньому найближчою планетою до Землі, а й у середньому найближчим сусідом кожної з семи інших планет Сонячної системи. Хоч би як це здавалося нелогічним, все ж таки факт про те, що Венера найближче підлітає до Землі серед усіх інших планет, не змінився.

Меркурій Фото: NASA

Хоча деякі люди вважають, що Меркурій через своє близьке розташування до Сонця має найвищу температуру на поверхні, то це не так. Насправді найвищу температуру серед усіх планет Сонячної системи має Венера. Чому так сталося, Фокус уже писав.