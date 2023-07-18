"Титанік" знайшли під час секретної місії ВМС США: про це мовчали понад 20 років

Основною метою секретної військової місії був зовсім не затонулий 1912 року "Титанік".

У 1912 році, майже одразу після того, як затонув "Титанік", було зроблено спроби підняти на поверхню уламки корабля і тіла загиблих. Але в той час технології для водолазів були настільки примітивними, що місія була приречена на провал, пише SciTechDaily.

Зрештою, уламки корабля було знайдено лише 1985 року під час спільної місії тодішнього офіцера ВМС США й океанографа Роберта Балларда та французького океанографа Жана-Луї Мішеля.

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Цікаво те, що це занурення не мало жодного стосунку до "Титаніка". Насправді ВМС США шукали два затонулі підводні човни USS Scorpion і USS Thresher. Ніхто не знав про це до 2008 року, коли Баллард нарешті зміг розповісти свою історію.

"Військово-морський флот нарешті може про це розповісти", — заявив Баллард 2008 року в програмі National Geographic.

USS Thresher затонув у квітні 1963 року, а USS Scorpion пішов на дно двома роками пізніше в травні 1965 року. Обидва атомні підводні човни залишаються єдиними, які коли-небудь втрачав ВМФ США.

Військово-морський флот був зацікавлений у тому, щоб відшукати затонулі підводні човни для з'ясування обставин корабельної аварії. Також військові дозволили Балларду зайнятися пошуками "Титаніка", але тільки якщо на це залишиться час після виявлення підводних човнів. Також місії належало з'ясувати, чи був причетний СРСР до потоплення USS Scorpion і USS Thresher.

"Ми не знайшли слідів пошкодження від ворожої зброї, через які могли б затонути підводні човни", — пояснив тодішній заступник начальника військово-морських операцій з підводних бойових дій Рональд Тунман.

За 12 днів до кінця місії Баллард все ж зміг знайти "Титанік", здогадавшись, що корабель розколовся надвоє і залишив за собою слід з уламків.

"Це припущення врятувало нашу місію, воно виявилося правильним", — додав Баллард.

За його словами, військово-морський флот нервував з приводу того, що громадськість може здогадатися, навіщо насправді фахівці прочісували дно океану.

"ВМФ США не очікував, що я справді зможу знайти "Титанік", тому вони дуже занервували через розголос, коли це все ж таки сталося. Але люди були настільки зосереджені на легенді про "Титанік", що ніколи не ставили зайвих запитань", — підсумував Баллард.