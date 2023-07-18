Як м'яч для гольфу. У Франції метеорит врізався в жінку, яка пила каву у своєму дворі

Несподівана подія сталася у Франції і після інциденту в жінки залишилися тільки синці на тілі.

Дуже рідкісна подія сталася в місті Ширмек на північному сході Франції, коли місцева жителька пила каву з подругою у дворі свого будинку, де в неї врізався метеорит. Повідомляється, що невеликий камінь врізався в груди француженці, залишивши лише синці. За словами вчених, метеорити такого розміру дуже рідко долітають до поверхні Землі і ще рідше можуть влучити в людину, пише Daily Mail.

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За словами Тьєррі Ребманна, геолога з Базельського університету, Швейцарія, який досліджував метеорит, що впав на мешканку Франції, такі космічні камінці здебільшого згорають в атмосфері Землі. Тож інцидент, який стався нещодавно в Шимреку, є дуже рідкісною подією, зокрема через те, що метеорит поцілив у людину.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, неназвана жінка стала жертвою падіння космічного каменю, коли писав каву з подругою у дворі свого будинку. За її словами, вона почула спочатку гучний стукіт по даху будинку, а потім у її груди врізалося щось. Спочатку француженка подумала, що це може бути кажан, адже був ранній ранок, але потім вона виявила на землі камінь. Потім жінка припустила, що це може бути шматок покриття даху, але він відрізнявся за кольором.

Тому вона передала камінь для дослідження вченим. Так метеорит, а це виявився саме він, потрапив до рук Ребманна. За його словами, метеорит розміром у 4 см і вагою в 50 грамів, містить суміш заліза і кремнію, що є типовим для метеоритів.

За словами вчених, метеорити такого розміру дуже рідко долітають до поверхні Землі і ще рідше можуть потрапити в людину Фото: Live Science

"Знайти метеорит у місті — це рідкість. Бо їх здебільшого знаходять у пустелях, де їх легше виявити. Здебільшого метеорити, які є уламками астероїдів, повністю згорають під час входження в атмосферу Землі. Але ще більша рідкість — це те, що такий метеорит потрапив у людину", — каже Ребманн.

Унаслідок удару в жінки залишилися лише синці на тілі, а сам метеорит зараз перебуває на вивченні вченими, які хочуть з'ясувати його походження.

Учені вважають, що шанс померти від удару метеорита становить приблизно 1 до 250 000. За даними NASA, щороку на Землю потрапляє понад 100 тонн уламків астероїдів ,які здебільшого не більші за піщинку.

Але метеорити такого розміру, який влучив у жінку у Франції, проходять через атмосферу і не згорають приблизно щороку. Але на населені пункти вони падають набагато рідше.

Фокус уже писав про те, що в липні і в серпні можна спостерігати за появою в нічному небі кількох приголомшливих за своїм зовнішнім виглядом метеорних потоків.

Також Фокус писав про те, що згідно з новою теорією вчені виявили перший метеорит-бумеранг. Тобто він насправді є шматком каменю із Землі, але полетів у космос, де пробув тисячі років, а потім повернувся назад як уже космічний камінь.