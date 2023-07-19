Легко повертають зір. Очні краплі відновлюють сітківку вдвічі ефективніше за ін'єкції

Нове дослідження показало, що очні краплі перевершують болючі та складні ін'єкції в лікуванні однієї з основних причин сліпоти.

Дослідники виявили перспективне рішення проблеми оклюзії вен сітківки, яка є поширеною причиною сліпоти. Вони виявили очні краплі, які можуть забезпечити менш страшне та комфортніше лікування порівняно з наявною інвазивною практикою введення ліків в око, пише ScienceAlert.

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Оклюзія вен сітківки (ОВС) виникає, коли вена в сітківці ока закупорюється, спричиняючи набряк і пошкодження, що може призвести до втрати зору. До теперішнього часу основним методом лікування були ін'єкції лікарського препарату, відомого як інгібітор фактора росту ендотелію судин (анти-VEGF). Попри свою ефективність, процедура введення цих ін'єкцій може бути складною для пацієнтів, що часто відкладає необхідне лікування.

Однак дослідники виявили, що очні краплі, які містять експериментальну сполуку Pen1-XBir3, можуть бути простішим і ефективнішим засобом лікування. Вони провели випробування на мишах і виявили, що ці очні краплі вдвічі ефективніше, ніж ін'єкції анти-VEGF, зменшують набряк і покращують кровотік. Ба більше, ці краплі також захищають око від втрати зору за рахунок захисту фоторецепторів — клітин ока, що вловлюють світло.

Скан сітківки ока піддослідного гризуна під час випробування крапель Фото: Frontiers in Neuroscience

Сполука Pen1-XBir3 діє шляхом блокування ферменту каспази-9, який спричиняє загибель клітин і, як відомо, особливо активний у кровоносних судинах, уражених ОВС. "Ми вважаємо, що очні краплі покращують стан кровоносних судин у сітківці, а це знижує рівень токсичних сигналів, які ушкоджують її нейрони та призводять до втрати зору", — каже нейросудинна біологиня Марія Авруцкі з Колумбійського університету, одна з авторів дослідження.

Попри перспективні результати, наступним важливим кроком буде тестування очних крапель у клінічних випробуваннях на людях. У разі успіху це може стати серйозним досягненням у лікуванні ОВС і величезним полегшенням для пацієнтів, позбавивши їх занепокоєння щодо очних ін'єкцій і забезпечивши простий і ефективний метод боротьби з недугою. Клітинна біологиня Колумбійського університету Керол Трой підкреслює, що ця розробка здатна допомогти мільйонам людей, які страждають від цього захворювання, що є однією з основних причин сліпоти в усьому світі.

Поки вчені продовжують іти до кінцевої мети — пошуку першопричини ОВС, потенційне забезпечення ефективнішого та менш болісного симптоматичного полегшення вже є чудовим початком.

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