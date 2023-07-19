Секрет маленької планети. Учені з'ясували, яким чином з'являються полярні сяйва на Меркурії

Дані, отримані апаратом BepiColombo під час першого близького прольоту Меркурія допомогли з'ясувати, як з'являються полярні сяйва в дуже тонкій атмосфері планети.

Вчені представили результати нового дослідження Меркурія в журналі Nature, згідно з якими було розкрито унікальний процес появи полярних сяйв на першій від Сонця планеті, пише Gizmodo.

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Полярне сяйво виникає не тільки на Землі, це явище виявили ще на кількох планетах Сонячної системи. Уперше полярне сяйво на Меркурії виявив апарат MESSENGER ще 2012 року. На Землі ці явища виникають завдяки взаємодії сонячних частинок із газами у верхніх шарах атмосфери. Але у Меркурія тонша атмосфера, тому вчені не до кінця розуміли процес появи тут полярних сяйв. До цього дослідження.

Космічний апарат BepiColombo, який створили спільно Європейське космічне агентство (ESA) і Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) відправився до Меркурія ще 2018 року. Але щоб вийти на орбіту навколо планети, йому потрібно здійснити кілька гравітаційних маневрів, які включають обльоти Землі, Венери та Меркурія.

На сьогоднішній день апарат виконав вже 3 близьких обльоти Меркурія, четвертий очікується у вересні 2024 року, а решта два повинні відбудуться 2025 року, допоки наприкінці того самого року BepiColombo не досягне наміченої мети.

Дані, отримані апаратом BepiColombo під час першого близького прольоту Меркурія допомогли з'ясувати, як з'являються полярні сяйва в дуже тонкій атмосфері планети. Ілюстрація Фото: Антарктида

Цей апарат насправді складається з двох окремих апаратів, закріплених разом. Вони вивчатимуть поверхневу і внутрішню структуру Меркурія, а також магнітне поле планети. Але під час близьких обльотів першої планети від Сонця деякі прилади все ж збирають важливу інформацію про навколишнє середовище планети.

Автори нового дослідження використовували дані BepiColombo, які було отримано під час першого близького прольоту поруч із Меркурієм ще в жовтні 2021 року.

Завдяки цим даним учені змогли з'ясувати, як відбувається унікальна взаємодія між сонячними частинками і речовиною на поверхні Меркурія, що призводить до створення рентгенівських полярних сяйв на планеті.

Меркурій Фото: NASA

Тоді апарат перебував на відстані 200 км від Меркурія і його прилади спостерігали за різними видами сонячних частинок, які летять до планети. Виявилося, що електрони, які випускає Сонце, прискорюються в магнітосфері Меркурія. Після цього вони летять від краю магнітосфери в його атмосферу і потрапляють на поверхню. Ці заряджені частинки взаємодіють з речовиною на поверхні планети, а це призводить до появи рентгенівських променів і це випромінювання призводить до появи полярних сяйв.

Таким побачив Меркурій апарат BepiColombo Фото: ESA

За словами вчених, навіть незважаючи на те, що Меркурій має дещо іншу магнітосферу, ніж Земля, все ж вони знайшли підтвердження того, що механізм появи полярних сяйв практично однаковий на всіх планетах Сонячної системи.

Побачити, який вигляд має Меркурій з близької відстані, можна за допомогою нещодавніх нових зображень апарату BepiColombo, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому Меркурій незважаючи на своє положення в космосі не може похвалитися найвищою температурою серед планет Сонячної системи.