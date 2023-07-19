Стародавній підводний вулкан усе ще "живий" і вкритий мільйоном гігантських яєць: що виявили вчені (фото)

На вчених чекав сюрприз, коли вони з'ясували, що згаслий вулкан все ще діє, але це ще й місце для відкладання яєць морськими істотами.

Канадський біолог Черіс Дю Прі та його колеги під час експедиції зробили несподіване відкриття. Вони з'ясували, що стародавній вулкан, який вважався вже неактивним, насправді все ще "живий", бо вивергає гарячу рідину. І при цьому вершина вулкана вкрита величезною кількістю гігантських яєць, пише Live Science.

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Учені досліджували підводний вулкан, вершина якого розташована на глибині в 1,5 км поруч із тихоокеанським узбережжям Канади. Сам же вулкан має висоту в 1,1 км.

Вчені виявили, що згаслий вулкан, як вважалося раніше, все ще вивергає теплу рідину і завдяки цьому на такій глибині біля вулкана створюється прийнятна температура для виживання деяких морських істот. Але ще більше вчені були здивовані тим, що вони помітили на вершині вулкана величезну кількість великих яєць, які, як виявилося, відкладають білі скати.

На вчених чекав сюрприз, коли вони з'ясували, що згаслий вулкан все ще є діючим, але це ще й місце для відкладання яєць морськими істотами Фото: Live Science

За словами Дю Прі, подібне місце для відкладання яєць білими скатами, вчені виявили 5 років тому поруч із гідротермальними джерелами недалеко від Галапагоських островів. Тоді вчені припустили, що самки білих скатів використовують місцеве тепло для розвитку яєць. І нове відкриття підтверджує цю теорію.

За словами вчених, для повного розвитку потомства білих скатів потрібно приблизно 4 роки, перш ніж молоді особини зможуть нормально вижити в океанічних глибинах. Найімовірніше, період розвитку особин у яйцях прискорюється завдяки теплій воді поруч із цим вулканом.

Вчені були здивовані тим, що вони помітили на вершині вулкана величезну кількість великих яєць, які, як виявилося, відкладають білі скати Фото: Live Science

Якщо минулого разу вчені виявили приблизно 10-20 яєць білих скатів, то цього разу вони знайшли набагато більше. За словами Дю Прі, на вершині вулкана знаходяться від 100 тисяч до мільйона яєць. І багато з них мають величезний розмір — до 50 см завширшки. Дорослі білі скати можуть виростати до 2 метрів у довжину.

Дорослі білі скати можуть виростати до 2 метрів у довжину Фото: Live Science

Білі скати залишаються досі ще маловивченими морськими істотами і являють собою один з найбільш глибоководних видів скатів. Вони мешкають на глибині від 800 метрів до 3 км у Тихому океані поруч із узбережжям Північної Америки.

Вчені планують продовжити спостереження за білими скатами в цьому районі океану.

Як уже писав Фокус, морські отруйні змії повернули давно втрачене вміння. Нове дослідження показує, що кільчастим морським зміям, що мешкають в океанах біля Австралії та Азії, вдалося дивним чином еволюціонувати.