Багато води на Місяці можна отримати за допомогою Сонця: про що говорить нова концепція

Автор ідеї вважає, що для видобутку води на супутнику Землі не потрібно занадто багато зусиль. Хоча з якого боку подивитися.

Щоб вижити на супутниках і планетах Сонячної системи майбутнім підкорювачам космосу потрібні вода і кисень. І бажано, щоб ці ресурси можна було добути на місці. Існує багато концепцій, які пропонують, як це зробити. Серед них виділяється один із проєктів, який було обрано NASA для можливого фінансування. Автори цієї концепції вважають, що воду, наприклад, на Місяці можна добувати за допомогою Сонця. Як це працює, пише Universe Today.

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Автором нового проєкту під назвою "Тепловий видобуток льодів на холодних тілах Сонячної системи" є Джордж Сауерс із Колорадської школи гірничої справи, США.

В основі нової концепції лежить багатьом знайомий процес із використанням збільшувального скла. За словами Сауерса, якщо спрямувати сонячне світло на певне місце на деяких супутниках або планетах у Сонячній системі за допомогою гігантського дзеркала, то це місце нагріється.

В основі нової концепції лежить багатьом знайомий процес із використанням збільшувального скла Фото: Universe Today

Якщо нагріти регіон, який містить лід, то внаслідок сублімації він перетвориться на пару і почне виділятися на поверхні. Цю водяну пару потрібно зловити за допомогою охолоджувальної пастки, а потім перетворити її на воду. Таким чином можна отримати не тільки воду для пиття та інших цілей, а й кисень для дихання або для створення ракетного палива.

Тобто потрібно побудувати в космосі, наприклад, біля Місяця величезне дзеркало або гелоїостат, а на поверхні нашого супутника побудувати відповідну інфраструктуру. Науковець вважає, що для цього не потрібно винаходити щось нове і достатньо наявних у людей технологій.

За словами Сауерса, подібну технологію можна використовувати для видобутку води на Марсі, а також, наприклад, на карликовій планеті Церера і астероїдах Феміда і Кібела, де існують ознаки наявності водяного льоду.

Але почати потрібно саме з Місяця, вважає вчений, де міститься приблизно 600 млрд кг води у вигляді льоду Фото: NASA

Але почати потрібно саме з Місяця, вважає вчений, де міститься приблизно 600 млрд кг води у вигляді льоду. Місяць набагато ближчий до нас, тут немає атмосфери, яка б заважала проникненню сонячних променів, і тут простіше побудувати необхідну інфраструктуру.

Вчені створили імітацію нової концепції отримання води на Місяці в лабораторних умовах і, хоча вона показала свою працездатність, все ж дослідники зіткнулися з деякими проблемами. Вони не критичні, але можуть завадити реалізації проєкту. Наприклад, під час потрапляння великої кількості сонячного світла на місячному реголіті може утворитися кірка, що заважає подальшому проникненню променів глибше, де на Місяці й міститься водяний лід. Також така кірка заважає виходу водяної пари.

За словами Сауерса, ці проблеми можна і потрібно розв'язати, тому що вигода від видобутку води на Місяці колосальна. Таким чином можна заощадити сотні мільйонів доларів на доставці води із Землі.

Сауерс визнає, що економічне обґрунтування нового проєкту є однією з найризикованіших його частин, оскільки воно вимагає попиту, якого наразі не існує. Але найближчими роками і десятиліттями ситуація змінитися, вважає вчений, адже на Місяці буде створено базу і туди часто літатимуть астронавти. І все-таки поки що не зрозуміло, чи буде достатній попит на нову технологію навіть у цих умовах.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, які форми живих організмів можуть процвітати на супутниках Юпітера і Сатурна.