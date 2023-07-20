Природа все передбачила. Деякі люди від початку мали захист від Covid-19

Можливо, вчені виявили в людях вбудований генетичний захист від симптомів COVID-19, що дає нову надію на контроль над вірусом у постпандемічний період.

У період пандемії багато людей могли заражатися вірусом COVID-19 і не виявити жодного симптому. Таємнича причина подібної реакції організму на хворобу не давала спокою вченим. Але недавнє дослідження, проведене під керівництвом Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, може дати цікаву відповідь на це питання, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження було присвячено вивченню варіанта гена HLA-B15:01, який зустрічається у кожної п'ятої людини, що залишається безсимптомною після зараження вірусом COVID-19. Дослідники виявили, що навіть ті носії цього варіанта гена, які ніколи не заражалися вірусом, виявляли імунну реакцію на фрагменти вірусу SARS-CoV-2. Ці спостереження дають змогу припустити, що варіант HLA-B15:01 може забезпечувати певний імунітет, можливо, набутий унаслідок впливу інших інфекцій.

Такий імунітет може стати потужним інструментом у боротьбі з майбутніми випадками зараження COVID-19. Розуміння ранніх імунних реакцій, що сприяють швидкій елімінації вірусу, дасть змогу вченим розробити ефективніші методи лікування. Це буде позитивним зрушенням у підході, оскільки більшість глобальних зусиль до цього було зосереджено на боротьбі з важкими формами захворювання COVID-19.

Ген HLA-B*15:01 належить до сімейства генів HLA (Human Leukocyte Antigen), які відіграють найважливішу роль у підтримці імунної системи. Ці гени виробляють білки, що знаходяться на поверхні наших клітин, які допомагають розпізнавати чужорідних загарбників, таких як віруси, і боротися з ними. По суті, вони допомагають імунній системі розпізнати "небажаних гостей" і швидко організувати захист.

У дослідженні використовувалися генетичні дані майже 30 000 зареєстрованих донорів кісткового мозку для пошуку будь-яких варіацій HLA, які можуть бути пов'язані з безсимптомним зараженням атиповою пневмонією SARS-CoV-2. Дослідники виявили, що 20% інфікованих, але безсимптомних донорів несуть принаймні одну копію гена HLA-B*15:01. Це було вдвічі частіше, ніж у інфікованих осіб із симптомами, що розвинулися.

Дослідження також показало, що наявність однієї копії цього гена подвоює ймовірність того, що в разі зараження в людини не буде симптомів. Ще більш вражаючим є те, що у людей із двома копіями гена ймовірність безсимптомного перебігу хвороби була у вісім разів вищою.

Цікаво, що Т-клітини (різновид імунних клітин), отримані від носіїв гена HLA-B*15:01, які не піддавалися впливу SARS-CoV-2, продемонстрували стійку імунну відповідь на вірус. Ця відповідь була ефективною навіть проти різних варіантів COVID-19, наприклад Omicron.

Звичайно, важливо зазначити, що дослідження не ідеальне. Симптоми були отримані за власними звітами пацієнтів. Крім того, якщо серед європейців варіант HLA-B*15:01 трапляється досить часто, то в інших популяціях він може бути не настільки поширений. Тому майбутні дослідження із залученням ширшої та різноманітнішої групи учасників дали б змогу зробити точніші висновки.

Незважаючи на зазначені недоліки, потенційне значення отриманих результатів далекосяжне. Вони дають цінне уявлення про ранні реакції на інфекцію і можуть істотно допомогти в розробці вакцин і терапевтичних засобів.

Таким чином, у боротьбі з, тепер ледь не сезонним, COVID-19 розуміння і використання можливостей варіанту гена HLA-B*15:01 може стати вирішальним фактором. А для кожної п'ятої людини, яка є носієм цього варіанта гена, він може стати секретною зброєю в боротьбі з підступним вірусом.

Раніше Фокус писав про те, як коронавірус впливає на нейрони в мозку людини. Нове дослідження пролило світло на неврологічні симптоми, які викликають віруси.

Також Фокус писав про те, що всередині нас прокинувся стародавній вірус, що викликає рак мозку. Сплячий мільйони років вірус прокинувся всередині нашого мозку, стимулюючи зростання агресивних пухлин.