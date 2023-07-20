Дуже красиві зсередини. Вчені склали детальну карту людського кишківника (фото)

Дивовижні над детальні знімки точно показують, що живе в нашому кишківнику, і це приголомшливо красиво.

Людський організм надзвичайно складний і багатогранний: кожен орган і кожна клітина виконують свої окремі функції, при цьому всі вони взаємодіють між собою для досягнення найкращого результату. У новому дослідженні вчені зі Стенфордської медицини у США використали передовий метод, щоб зазирнути всередину людського кишківника — результат виявився приголомшливим, пише Science Focus.

Під час дослідження вчені використали метод візуалізації для картування травної системи людини. У результаті їм вдалося створити надзвичайно деталізовану мапу людського кишківника і це насправді має дуже красивий вигляд. Автори дослідження зазначають, що аналіз також показав, що на кишківник подібний до інших спільнот по сусідству: з різними типами клітин, які взаємодіють одна з одною, щоб перетравити їжу та захиститися від мікробів та інфекцій.

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Під час дослідження вчені вивчили 8 відділів тонкого і товстого кишківника дев'яти померлих реципієнтів. Для візуалізації цих відділів кишківника вони використали технологію, також відому як "спільне виявлення шляхом індексування" (CODEX). Простими словами, цей метод являє собою багаторазове забарвлення і промивання тканин кишківника флуоресцентними антитілами, які зв'язуються з певними білками й полегшують візуалізацію.

Деталь, що показує білки, бактерії та імунні клітини крупним планом Фото: Stanford Medicine

Автори дослідження об'єднали CODEX з іншими технологіями візуалізації та секвенування, що дало їм змогу створити карту цієї ділянки людського тіла аж до рівня окремих клітин, чого раніше не вдавалося досягти нікому іншому.

Далі вчені нанесли на карту кишківник людини, що дало їм змогу визначити два десятки різних клітинних околиць у травній системі людини, зокрема:

епітеліальні клітини, що складають слизову оболонку кишківника;

клітини сполучної тканини;

нервові клітини;

кровоносні судини.

На цьому зображенні показано м'язові клітини червоного кольору, оточені імунними клітинами пурпурного кольору, білками блакитного кольору та ендотеліальними клітинами (жовтий). Фото: Stanford Medicine

Автори дослідження сподіваються, що ці зображення надалі використовуватимуть у клінічних умовах і допоможуть у діагностиці низки станів, таких як:

синдром подразненого кишківника;

рак товстої кишки на ранній стадії.

Передбачається, що лікарі зможуть порівнювати й аналізувати зображення здорової та нездорової травної системи та помічати проблеми на початкових стадіях. Надалі дослідники мають намір створити тривимірну карту кишківника, щоб краще зрозуміти нервові структури й кровоносні судини травної системи людини.

Зображення крупним планом, що показує червоні м'язові клітини, різні білки та імунні клітини більш детально Фото: Stanford Medicine

Раніше Фокус писав про те, що вчені використовували нову технологію для створення клітинного атласу сітківки.