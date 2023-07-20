Перший футбольний матч на Місяці відбудеться 2035 року: це буде зовсім інший футбол (фото)

Тайми по 10 хвилин і м'яч, накачаний не повітрям. Футбол на Місяці матиме зовсім інший вигляд, ніж ми звикли бачити його на Землі.

Науковці з Інституту інженерії та технологій, Велика Британія, вважають, що вже через 12 років на Місяці може відбутися перший футбольний матч, адже на той час виникне вже постійна людська база. І вже зараз потрібно починати думати про те, чим займатимуться астронавти у вільний від досліджень Місяця час. Наприклад, вони могли б грати у футбол. Але це буде зовсім інша гра, пише Daily Mail.

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Один із найпопулярніших видів спорту на Землі, футбол, може перекочувати разом із землянами і на Місяць, вважають учені. Майбутня висадка астронавтів NASA на нашому супутнику 2025 року відкриє нову космічну еру, а це означає, що протягом наступного десятиліття на Місяці вже може з'явитися постійна база. Але астронавтам можна буде відпочивати не тільки всередині цієї бази, а й використовувати вільний час, граючи у футбол.

Науковці з Інституту інженерії та технологій вважають, що вже 2035 року на Місяці може відбутися перший футбольний матч, і розповіли, який, згідно з їхніми прогнозами, це матиме вигляд.

Учені вважають, що вже 2035 року на Місяці може відбутися перший футбольний матч Фото: Daily Mail

Стадіон на Місяці

По-перше, потрібно створити футбольний майданчик і це можна зробити шляхом зміни місячного реголіту за допомогою лазерів, що перетворить певну ділянку Місяця на рівну гладку поверхню. Далі це поле потрібно накрити спеціальною герметичною конструкцією, яка і буде першим стадіоном на Місяці. Якщо астронавти точно не полетять у космос під час гри, то м'яч може, тому конструкція буде повністю закрита. За словами вчених, стадіон буде в кілька разів меншим, ніж звичайний футбольний стадіон на Землі, те саме стосується і футбольного поля.

Футбольний матч на Місяці

Експерти вважають, що гра складатиметься з чотирьох таймів по 10 хвилин із 20-хвилинними перервами. Це потрібно для того, щоб гравці могли відпочити, а також перевірити роботу свого обладнання та скафандрів. Адже безпека має бути на першому місці. При цьому кількість гравців має бути значно зменшена.

Експерти вважають, що гра складатиметься з чотирьох таймів по 10 хвилин із 20-хвилинними перервами Фото: Daily Mail

Футбольна форма на Місяці

Звісно ж гравці не бігатимуть по полю в традиційній формі, адже вони будуть у скафандрах. Ці скафандри нагадуватимуть ті, які використовували астронавти під час місій "Аполлон", але не такі об'ємні. У скафандр будуть вбудовані кисневий балон, система зв'язку, а також прилади для регулювання температури.

Також, за словами вчених, усередині скафандрів буде знаходитися система охолодження і нагрівання, щоб учасники гри завжди почувалися комфортно. Ще в скафандр буде вбудована спеціальна система для збору поту. Також скафандри матимуть підвищену гнучкість, що дасть змогу нормально рухати руками та ногами.

Роль суддів виконуватиме спеціальна програма, яка стежитиме за допомогою камер за тим, що відбувається на полі Фото: Daily Mail

Який вигляд матиме футбольний м'яч на Місяці?

М'ячі все ще будуть круглими, але в 2 рази більшими, ніж звичайний земний футбольний м'яч. Вони матимуть строго чорно-білий колір, щоб їх можна було добре розрізнити на поверхні поля. Але всередині м'ячів не буде повітря, тому що різниця тисків на Місяці майже напевно призведе до того, що м'яч лусне. Замість цього експерти припускають, що вони матимуть губчастий наповнювач з аерогелю нового покоління, що забезпечує нормальне відскакування під час удару.

А судді хто?

Як таких живих суддів не буде, кажуть експерти. Роль суддів виконуватиме спеціальна програма, яка стежитиме за допомогою камер за тим, що відбувається на полі. Уся інформація надходитиме гравцям, і вони зможуть бачити у своїх шоломах, хто і за що отримав жовту або червону картку.

Фокус уже писав про те, що згідно з новим проєктом вчених, видобувати воду на Місяці допоможе гігантське збільшувальне скло, яке відбиватиме сонячне світло на поверхню супутника.