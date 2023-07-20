Відкопані капсули часу: археологи знайшли скарби 17-20 століть у Вінницькому монастирі (фото)

Стираючи пил із залишків минулого, Вінницький обласний краєзнавчий музей відкриває скарбницю артефактів, захованих протягом століть. Серед виявлених предметів фрагменти кераміки, люльки "носогрійки", набір скляних виробів та інше.

Нещодавно українські археологи розпочали розкопки на території Домініканського монастиря на замовлення Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради. Як пише у фейсбуці Вінницький обласний краєзнавчий музей, експедиція вже знайшла чимало предметів, датованих 17–20 ст.

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Відомо, що Домініканський монастир зведений в XVII столітті коштом Стефана Черленківського за однією версією. За іншою, будівництво профінансував староста Ян Одживольський. Домініканський монастир займав північно-західну частину фортифікаційного укріплення Мури (комплекс оборонних і монастирських споруд XVII століття у Вінниці).

Сьогодні ж при монастирі діє театр-студія "Лампадка" і духовний хор.

Розкопки на території монастиря Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей

Як зазначено в дописі Вінницького обласного краєзнавчого музею, дослідники знайшли артефакти, що належать до періоду 17-20 століть. Серед них:

фрагменти кераміки 17-18 ст. в об'єкті з потужним горілим шаром дерева та великою кількістю уламків посуду. Дослідники припускають, що цю споруду використовували як погріб або схованку;

люльки "носогрійки" для паління. Вони виготовлені з білої глини та містять неймовірні орнаменти, одна – із залишками зеленої поливи. Вважається, що їх широко використовували у 17-19 ст.;

ручка від керамічної сковорідки, яка була популярною у другій половині 17-19 ст. Вона називалася "ронда" і мала чотири керамічні ніжки та з пустотілу ручку, в яку вставлявся дерев'яний тримач;

набір скляних виробів. Археологи припускають, що їх використовували у фармацевтиці, зокрема флакони, пластину для розтирання порошків, допоміжний інструмент. Їх знайшли в ніші споруди кінця 19 — поч. 20 ст.

шість поховань.

Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей

Археологи зазначають, що саме завдяки таким дослідженням можна зазирнути у життя людей минулого. Вони додають: "Розкопки ще тривають, і ми сподіваємося на нові цікаві знахідки".

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