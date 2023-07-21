Спека посилює хватку. Липень стане найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень

Провідний експерт NASA попереджає про ймовірність нового максимуму — теплова хвиля обрушиться на Землю з новою силою.

Останнім часом дослідники раз у раз попереджають, що у 2023 році людство зіткнеться з величезною кількістю температурних рекордів — спекотна погода раз у раз досягає нових максимумів. Цього разу вчені попереджають, що нинішній липень, імовірно, стане найспекотнішим за всю історію спостережень, пише The Guardian.

За словами директора Годдардівського інституту космічних досліджень NASA Гевіна Шмідта, липень 2023 року ризикує стати найспекотнішим місяцем на Землі за останні сотні, а то й тисячі років. Провідний експерт NASA зробив цю заяву під час зустрічі у штаб-квартирі у Вашингтоні, на якій зібралися експерти агентства з питань клімату, а також інші лідери, зокрема адміністратор NASA Білл Нельсон і головний науковий співробітник і старший радник із клімату Кейт Кальвін.

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Зустріч відбулася, коли людство повною мірою відчуло на собі наслідки кліматичного клімату. Смертельні повені обрушилися на Нову Англію, Канада і Греція зіткнулися з масовими лісовими пожежами, Іспанія ледве впоралася з напливом пацієнтів, які постраждали від спеки, дим канадських пожеж душить міста США, а на всій земній кулі раз у раз фіксують дедалі нові температурні максимуми.

За совами Шмідта, наразі дослідники спостерігають безпрецедентні зміни в усьому світі. Водночас учені зазначають, що попри страхітливі масштаби й безпрецедентність змін клімату, вони зовсім "не є несподіванкою". Шмідт зазначає, що останні чотири десятиліття світ спостерігав за тим, як температура на поверхні Землі невблаганно зростає.

Минулого тижня в NASA вже зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень, але, за словами Шмідта, спека, що обрушилася на Землю лише збільшує шанси, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію кліматичних спостережень. Попередній аналіз показує, що Земля має 50% вірогідність встановити цей новий спекотний рекорд вже цього року, інші ж кліматичні моделі свідчить про те, що нам це вдасться з 80% вірогідністю.

Дослідники зазначають, що останній великий Ель-Ніньйо, з 2014 по 2016 роки, призвів до того, що кожен із них послідовно бив попередній світовий рекорд. Згідно з офіційними даними, сьогодні саме 2016 рік вважається найспекотнішим за всю історію спостережень. Утім, імовірно, цей рекорд буде побито вже дуже скоро.

Експерти NASA вважають, що кліматичні зміни, які сьогодні переживає наша планета, безпосередньо пов'язані з викидами парникових газів, здебільшого йдеться про викопне паливо.

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