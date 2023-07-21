Вогняний змій породить мегацунамі. Зсув вулкана Ла-Пальма в Іспанії знищить мільйони людей

Дослідники запевняють, що це неминуче станеться під час майбутнього виверження вулкана — у цьому немає сумнівів.

Сьогодні на світ обрушилася рекордна спека, проте дослідники попереджають, що в майбутньому на людство чекає ще чимало випробувань — одним із них є виверження вулкана Ла-Пальма в Іспанії. Вчені вважають, що його наслідки будуть надзвичайно смертоносними й руйнівними: пробудження вулкана може стерти з лиця землі мільйони людей в Європі, а також створить величезні хвилі, які рушать через Атлантику, пише Express.

Дослідники зробили таку заяву після того, як цього тижня тисячі людей були евакуйовані після того, як на Канарських островах спалахнули лісові пожежі. Відомо, що за пожежі на іспанському острові відповідальне різке підвищення температури — в результаті було знищено близько двох десятків будинків і 4,5 тисячі гектарів землі.

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Дослідження свідчать про те, що безпрецедентні кліматичні зміни фактично закинули Ла-Пальму в епіцентр екстремальних погодних явищ, де останніми роками випадає набагато менше опадів, ніж зазвичай.

Крім того, тут також розташований вулканічний хребет Кумбре В'єха, що діє, який 2021 року вивергався майже три місяці. Історичні дані свідчать про те, що Кумбре В'єха має довгу вулканічну історію: лише з 15 століття відомо щонайменше 8 вивержень.

За словами геолога з Університетського коледжу Лондона (UCL) Білла МакГуайра, виверження несе в собі не тільки ризик потоків лави й попелу. Не менш небезпечними також є і зсуви ґрунту. Дослідники вважають, що нещодавно створені острови, такі як Ла-Пальма, особливо вразливі перед швидкоплинними зсувами. Макгуайр зазначає, що подібний зсув ґрунту буде настільки смертоносним, що забере життя мільйонів людей у Європі та на східному узбережжі Америки.

Хвилі, що виникають, обрушаться на східне узбережжя США Фото: Naked Science

З точки зору геології, Ла-Пальма відносно молодий — йому ледь виповнилося 4 мільйони років. Він був створений на останній стадії того, що геологи називають "гірським циклом". Велика кількість вивержень на той час утворили конуси з крутими схилами, оточені товстими шарами попелу та великими пагорбами решток, які ось-ось готові перекинутися.

Макгуайр вважає, що внаслідок майбутнього виверження, яке неодмінно станеться, тиск газу може збільшитися — це розкриє острів уздовж лінії розлому, що перетинає Ла-Пальму. Попередні дослідження свідчать про те, що лінія розлому на острові простягається щонайменше на 14,4 кілометра. Геологи припускають, якщо він трісне, близько 500 мільярдів тонн гірської породи зіслизне в океан на сотні метрів.

За словами дослідників, основна проблема полягає у тому, що виверження відбуваються кожні 20 років, а часом кожні 200 років. Водночас передбачити виверження вулкана надзвичайно непросто. Попередні дослідження свідчать про те, що зсув ґрунту рухатиметься зі швидкістю близько 350 кілометрів на годину — простими словами, він мчатиме схилом вулкана і розпадатиметься на дрібніші частини в океані.

Автори дослідження вважають, що зсув ґрунту матиме на океан такий вплив, що це створить 900-метровий купол, а пізніше сформує цунамі, яке буде настільки ж руйнівним, як ті, що обрушилися на Індійський океан. Енергія, закачана в океан, створить те, що один учений назвав "мегацунамі", викидаючи хвилі в усіх напрямках.

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