Подаруночок із космосу. Вчені виявили два нові мінерали, які раніше не бачили на Землі

Зразки були витягнуті з 17-тонного метеорита, який впав на нашу планету і приземлився у Сомалі.

Космічний камінь, знайдений у Сомалі, став справжнім подарунком для геологів: дослідження показують, що він містить щонайменше два мінерали, які раніше не були відомі на Землі. Це, звісно, не той астероїд, що подарував Ваканді вібраніум, проте геологи були в захваті, пише IFLScience.

За словами співавтора дослідження, професора Університету Альберти Кріса Герда, обидва відкриття були зроблені під час вивчення одного 70-грамового зразка. Тепер автори дослідження вважають, що вони, можливо, "ледь доторкнулися до поверхні" того, що може запропонувати 17-тонний метеорит.

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Присутність води й кисню на нашій планеті надає безліч способів, якими елементи можуть об'єднуватися, створюючи нові мінерали. У результаті кількість мінералів, що виникли на Землі, значно перевищує кількість тих, що сформувалися в космосі. Проте метеорити все ще можуть приємно здивувати вчених. Як, наприклад, метеорит Ель-Алі, виявлений недалеко від однойменного міста в районі Хіран у Сомалі.

За словами Герда, щоразу, коли вченим вдається виявити новий мінерал, це фактично означає, що геологічні умови та хімічний склад відрізнялися від того, що було знайдено раніше. Цей вивчений метеорит є дев'ятим за величиною з будь-коли знайдених і являє собою "Залізний метеорит IAB", яких загалом відомо понад 350. У результаті Герд із колегами були вельми здивовані, виявивши щось незнайоме.

Учений звернувся по допомогу до свого колеги доктора Ендрю Локока, щоб він глянув на зразок. Вердикт був дивовижним: "У вас є щонайменше два нові мінерали". Дослідники назвали нові мінерали елаліїтом і елкінстантонітом на честь самого метеорита, що подарував знахідки, і професорки Лінді Елкінс-Тантон — віцепрезидентки Міжпланетної ініціативи в Університеті Аризони, а також головної дослідниці місії NASA "Психея" з дослідження великого астероїда, багатого на метали, запуск якого заплановано на осінь 2023 року.

Автори дослідження зазначають, що знадобиться певний час, щоб з'ясувати, як утворилося батьківське тіло метеорита й чому вчені не зустрічали ці мінерали будь-де ще. Не секрет, що люди використовували метеоритний матеріал відтоді, як Тутанхамон викував кинджал із заліза, нікелю та кобальту. Тепер автори дослідження сподіваються, що нові мінерали, виявлені в метеориті, виявляться корисними для людини на практиці.

Вважається, що метеорит Ель-Алі було виявлено 2020 року, проте насправді місцеве населення Сомалі знало про нього набагато раніше. Корінні народи розповідають, що у фольклорі цей камінь відомий як "Похмурий наліт", що вказує на те, що його приземлення на Землю було помічено.

Раніше Фокус писав про те, що тріснутий шматок металу загоївся сам під час експерименту.