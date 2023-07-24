Стародавні греки знову в центрі уваги. Вчені виявили, звідки походять мінойці та мікенці

Нещодавно науковці отримали доступ до генетичного матеріалу і дослідили послідовності геномів стародавніх мінойців і мікенців — цивілізацій, які процвітали від трьох до п'яти тисяч років тому.

Доктор Йосиф Лазарідіс та його команда з Гарвардської медичної школи зосередили своє дослідження на похованнях мінойської цивілізації, яка процвітала на Криті з 2600 по 1100 рік до н. е., та мікенської культури, яка охоплювала Грецію з 1600 по 1100 рік до н. е, пише GreekReporter.

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Примітно, що аналіз виявив значний генетичний зв'язок між мінойцями та мікенцями. Більшість людей, що сприяли піднесенню цих цивілізацій, схоже, мають місцеве походження, а їхній родовід простежується до людей, які принесли сільське господарство в Європу з Анатолії (сучасної Туреччини) в період неоліту близько семи тисяч років тому. Ці родинні зв'язки складають приблизно від 62 до 86% їхньої генетичної спадщини.

Однак спостерігалися і генетичні відмінності.

Мікенці та мінойці бронзового віку мали предків, які походили з Кавказьких гір або Ірану, що становило від 9 до 17 відсотків їхньої генетичної спадщини.

Крім того, у мікенців виявили наявність генетичного впливу населення рівнинних пасовищ, що простягаються від Східної Європи до Центральної Азії. Приблизно від 4 до 16 відсотків їхнього походження можна простежити до цього північного джерела, чого не можна сказати про мінойське населення.

Виникла також помітна мовна відмінність. Хоча відомо, що мікенці розмовляли ранньою формою грецької мови, мова мінойців на Криті, яку називають лінійною А, залишається нерозшифрованою, що вказує на її приналежність до неідентифікованої групи мов.

Додаткове дослідження присвячене генетичній спадщині стародавніх мікенців серед сучасного грецького населення. Вчені проаналізували гени, отримані із зубів дев'ятнадцяти осіб з різних археологічних пам'яток у материковій Греції та Мікенах.

Порівнявши 1,2 млн генів з геномами 334 людей з усього світу, дослідники зібрали генетичну інформацію тридцяти сучасних греків, щоб оцінити їхню спорідненість із давніми людьми.

Результати виявили значний генетичний збіг між сучасними греками та стародавніми мікенцями, що свідчить про прямий зв'язок предків. Це дослідження зміцнило уявлення про те, що стародавні цивілізації бронзового віку заклали основу для сучасного грецького населення.

Мінойці - перша європейська цивілізація

Мікенське царство з його легендарним царем Агамемноном відігравало ключову роль в епоху пізньої бронзи в Греції. Його історія, переплетена з міфами, які століттями надихали поетів і письменників, сягає гомерівських епосів і великих трагедій класичного періоду.

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