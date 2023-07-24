Мікросанітари. Учені навчили віруси вишукувати й знищувати бактерії в нашому організмі

Віруси, які довгий час вважалися джерелом проблем, можуть стати нашими союзниками у війні проти супербактерій завдяки проривному дослідженню.

Усі ми вже давно звикли, що від вірусів не варто чекати нічого хорошого, а остання пандемія була тому тільки підтвердженням. Але вчені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха (ВТШЦ) відкрили новий, потенційно потужний спосіб використання вірусів для виявлення та боротьби з бактеріальними інфекціями, ставлячи під сумнів наші усталені упередження, пише New Atlas.

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Ідеться про бактеріофагів — віруси, які спеціально атакують бактерії. Хоча понад сто років тому їх вважали перспективним методом боротьби з інфекціями, відкриття антибіотиків, таких як пеніцилін, призвело до уповільнення темпів їх вивчення. Однак сьогодні, коли бактерії стають дедалі стійкішими до антибіотиків, інтерес до бактеріофагів знову зростає.

Як же бактеріофаги приходять на допомогу нашому організму, напевно, задумалися ви? Дослідники з ВТШЦ та університетської клініки Балгрист використовували їх для діагностики та лікування інфекцій сечового міхура та сечовивідних шляхів (ІСШ). Зазвичай визначення конкретної бактерії, що викликає ІСШ (часто це кишкова паличка, клебсієла або ентерококи) може зайняти кілька днів. У результаті лікарі іноді призначають антибіотики, не знаючи, чи будуть вони ефективні проти штаму бактерій пацієнта.

Але в цьому дослідженні все стало набагато швидше. Вчені модифікували бактеріофагів так, щоб проблемні бактерії випромінювали світлові сигнали під час атаки. Ввівши ці модифіковані віруси в зразок сечі, вони змогли визначити бактерію-винуватця менш ніж за чотири години. Це дає змогу лікарям швидше вибрати найефективніший антибіотик, що не тільки сприяє одужанню пацієнта, а й знижує ризик розвитку антибіотикорезистентності.

Далі автори модифікували бактеріофагів знову, щоб вони ефективніше знищували бактерії. Після вторгнення в організм фаги не тільки розмножуються, а й виробляють білки, відомі як бактеріоцини, які особливо добре знищують бактерії, навіть стійкі до вірусів-палачів.

Це дослідження натякає на те, що бактеріофаги можуть стати ключовими гравцями в боротьбі із загрозою поширення супербактерій. На відміну від антибіотиків, які знищують як хороші, так і погані бактерії без розбору, ці віруси дуже педантичні та спрямовують свої атаки на конкретні бактерії.

Слід зазначити, що це дослідження перебуває на ранній стадії, і бактеріофагова терапія ще не знайшла широкого застосування в людей. Однак незабаром команда планує перевірити новий метод лікування в клінічних випробуваннях. Загалом, схоже, що ці маленькі віруси можуть стати потужною та ефективною зброєю в нашій боротьбі з бактеріальними інфекціями.

Раніше Фокус писав про причини отруєння нашого організму бактеріями. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму, та поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про відродження давно забутого антибіотика для боротьби із супербактеріями. Перейменовану та перепрофільовану, цю історичну сполуку сьогодні називають потужною зброєю проти стійких до антибіотиків бактерій.