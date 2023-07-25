МРТ для океану. Вчені створили детальну карту морського дна найбільшого морського каньйону (фото)

Нове сканування настільки докладне, що вивчивши знімки, можна помітити на дні тихоокеанського узбережжя навіть окремого краба.

Не секрет, що про наші океани ми знаємо набагато менше, ніж про те, що відбувається на інших планетах. Однак у новому дослідженні вчені використали супердеталізоване сканування, яке буквально дозволяє розрізнити на дні океану окремих мешканців, пише Futurism.

Під час дослідження вчені з Дослідницького інституту акваріумів Монтерей-Бей (MBARI) створили приголомшливо детальну карту морського дна найбільшого підводного каньйону біля тихоокеанського узбережжя США. Дослідницька група використовувала дані сонара, зібрані дослідницькими суднами. У результаті їм вдалося створити "сантиметрову роздільну здатність" глибоководного Великого Каньйону — це дало змогу пролити світло на те, як він постійно розвивається.

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Автори дослідження зазначають, що у результаті їм вдалося створити дуже деталізовану карту підводної ущелини, ширина якої становить 12 кілометрів, а глибина — близько 4 кілометрів. При цьому карта настільки детальна, що фактично, глянувши на знімки, ви можете розгледіти краба на морському дні.

Каньйон Монтерей розташований недалеко від дослідницького центру MBARI в Мосс-Лендінгу, Каліфорнія Фото: MBARI/Youtube

Учені вважають, що каньйон Монтерей формувався протягом мільйонів років: відкладення осідали через "штормові хвилі, вібрації від активності розломів, а також випадкові провали в його стінах". Усе це фактично було рівносильно "підводній лавині", яка й сформувала цю ущелину.

Завдяки частим океанографічним картографічним дослідженням, вчені виявили, що подібні події відбуваються щонайменше кілька разів на рік, а у процесі навіть можуть "закопати" наукові прилади.

За словами провідноъ авторки дослідження, колишньої наукової співробітниці MBARI Моніки Вольфсон-Швер, вони з колегами провели повторне картографічне дослідження, що дало змогу їм пролити світло на процеси, які формують цей каньйон. Автори дослідження вважають, що отримані ними результати важливі не тільки для розуміння життя на дні океану, вони також свідчать про те, що підводна інфраструктура вразлива перед підводними зсувами.

Чотири повторних дослідження за допомогою набору датчиків MBARI LASS у період з листопада 2015 року по квітень 2017 року Фото: MBARI/Youtube

Під час дослідження вчені використали дані з гідролокаторів, прикріплених до дистанційно керованих транспортних засобів. Ці нові знімки мають настільки високу роздільну здатність, що здатні навіть показати тривимірні об'єкти на дні океану, зокрема й "тварин із м'якими тканинами".

За словами співавтора дослідження, головного інженера MBARI Дейва Кереса, фактично це робить нову карту особливо корисною "для екологічних досліджень". Крім того, нова карта являє собою величезну кількість даних, яка малює "страхітливо реалістичну і мінливу картину особливо активного підводного ландшафту".

Вольфсон-Швер також зазначає, що в міру того, як розвиваються технології, вчені зможуть створювати карти дедалі більшої й вищої роздільної здатності, що дасть їм змогу спостерігати новий рівень складності морського дна.

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